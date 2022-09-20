921地震教育園區免費參觀5天 掌握防災知識

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）近日地震頻傳，在921大地震滿23週年前夕，國立自然科學博物館今天宣布，21日到25日921地震教育園區及車籠埔斷層保存園區將免費開放參觀。

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，921地震教育園區及車籠埔斷層保存園區21日至25日免費入場參觀，兩個園區保存了23年前地震斷層現場的視覺震撼，還有專業的防災知識解說，台灣地震頻繁，掌握完整的地震防災知識至關重要。

科博館921地震教育園區連續2年攜手行政院農業委員會水土保持局，共同舉辦「保水保土保安康—9愛3保嘉年華」，25日上午將由NTSO台灣青年交響樂團的悠揚樂聲為活動揭開序幕。

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焦傳金說，因應國家防災日，今年特別設計一系列跨域防災節目，25日活動當天邀請小黑人劇團演出偶劇，搭配改編自水保局繪本「土精靈，怎麼了？」以輕鬆、歡樂的表演氛圍，讓大小朋友了解環境保育議題重要性。

科博館表示，嘉年華會聯合農委會水土保持局、嘉義農業試驗所、及北中南東等各縣市政府的防災相關單位設立「防災跨域攤位」，利用趣味遊戲、互動體驗、科普傳播方式，讓民眾了解防救災知識，當天只要通過各關卡考驗，集滿5個印章可參加「防災大禮包」抽獎活動，完成14個關卡可立即兌換獎品。（編輯：郭諭儒）1110920