印度限制稻米出口 農委會：台供過於求不徵出口稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北20日電）國際糧價上揚，外媒報導，印度對部分稻米課徵20%出口稅，以確保糧食安全，泰、越也擬調漲。農委會今天表示，國內稻米生產超過需求，年外銷量僅約20萬公噸，不會課徵出口稅。

通膨助長糧食保護主義抬頭，日前媒體報導全球最大稻米出口國印度已禁止碎米出口，並對數種稻米課徵20%出口稅，以利控制國內米價。泰國、越南也將在10月初會談，調高出口價格，預計漲幅20%，以確保自身的糧食安全。

農委會主委陳吉仲日前對百大青農表示，高糧價將是趨勢的，今天他接受中央社記者訪問時指出，台灣米每年外銷量20萬公噸左右，不會課徵出口稅。

農委會農糧署補充，印度出口米的離岸價每公噸300多美元，泰國、越南則約450美元；台灣比較高，換算躉售價每公斤新台幣36元左右，出口價每公噸約1100到1200多美元，日本、韓國的價位則更高；不過米種不同，台、日、韓為短粒米，泰國、越南為長粒米。

農糧署還說，台灣米出口銷往新加坡、香港、巴布亞紐幾內亞、中國、美國、澳洲、紐西蘭等，其中中國則從過往占台灣米出口量的30%、40%，降到百分之10幾。

對於國際糧價上揚，出口獲利提高，會否影響稻米轉作雜糧、旱作，農糧署強調，不受影響，因為出口米跟內銷米的栽種分屬不同體系，國內稻米年生產量充足，約140萬到150萬公噸，每年約出口20萬公噸，糧食安全無虞。

農糧署並說，107到109年稻米生產過剩較多，農委會會持續推動稻米轉作，措施包含四選三、大區輪作，對照過去5年平均值，全年2個期作栽種面積約26.8萬公頃，去年第1期作因乾旱停灌，全年2個期作栽種面積減為22.4萬公頃。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

農糧署進一步指出，今年可望正式反映出鼓勵稻米轉作的推動績效，目前第1期作栽種15.6萬公頃，第2期作預計為8.1萬公頃，合計今年2個期作共約23.7萬公頃。

另外，農糧署補充，目前市場收購價為每公斤22元多到23元，跟公糧收購的輔導價每公斤23元相近，比公糧收購的餘糧收購21.6元高，希望未來持續推動轉作，可以推升至公糧收購的計畫價26元，確保農民合理收益。（編輯：陳清芳）1110920