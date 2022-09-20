助花東震災勞工 勞動部啟動重大災害職訓計畫

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（中央社記者張雄風台北20日電）為協助台東池上強震災區勞工，勞動部今天表示，啟動重大災害職業訓練協助計畫，花東地區受災在職或待業勞工如有技能提升需求，參加職訓課程可保證參訓且免負擔訓練費用。

勞動部今天晚間發布新聞稿表示，因應花東地區18日發生芮氏規模6.8地震，造成當地災情，勞動部啟動重大災害職業訓練協助計畫，受災勞工自111年9月18日起至明年3月17日止，如有技能提升需求，參加職業訓練課程，保證參訓且免負擔訓練費用。

勞動部指出，受18日池上地震災害影響，並經花蓮縣、台東縣政府認定的在職受災勞工，持相關證明文件，如身分證或戶口名簿、里（鄰）長證明等，參加勞動力發展署各分署自辦訓練或產業人才投資方案各類在職訓練，免負擔訓練費用。

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另外，失待業災民持相關證明，並到直轄市、縣（市）政府勞工行政主管機關或當地就業中心接受職訓諮詢並開立職訓推介單後，參加勞動力發展署各分署自辦及委託辦理的各類職前訓練，得免甄試入訓且免負擔訓練費用，以協助受災民眾順利進入就業職場，早日完成家園重建工作。

勞動部表示，有關天災臨工申請方式及相關訊息，民眾可就近洽詢當地分署或就業中心，或撥打免付費客服專線0800-777-888，由專人提供說明。（編輯：陳政偉）1110920