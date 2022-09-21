吳德榮：北台灣濕涼 週末颱風發展機率低

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象專家吳德榮今天表示，歐洲預測週末巴士海峽的熱帶系統，發展為颱風的機率降至10％；今天北台灣濕涼，明天水氣減、23日晚起再增，北部、東半部有明顯降雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式系集模擬顯示，週末起巴士海峽及菲律賓東、西方海面有熱帶擾動活動的跡象。

吳德榮說明，模式模擬26日晚間8時「熱帶擾動」發展的最高機率為40％、「颱風」的發展機率則為10％，已明顯較昨天模擬降低。不過，在季風環流內發展的小型熱帶系統，模式模擬變動性很大，應持續觀察。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天盛行東北風、水氣略增，北部及東半部多雲有局部短暫雨，中南部晴時多雲、午後山區有局部短暫雨；北台灣濕涼，其他地區早晚涼。

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吳德榮說，最新模擬顯示，明天至23日白天水氣減少，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨，早晚偏涼，日夜溫差大。23日晚起至25日東北風及季風環流外圍水氣，北部、東半部降雨漸趨明顯；中南部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨，北台灣濕涼。

吳德榮預估，26、27日天氣好轉，各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨，白天高溫回升至攝氏35度以上。（編輯：郭諭儒）1110921