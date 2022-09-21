台南捷運第一期藍線綜合規劃 提送交通部審議

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（中央社記者張榮祥台南21日電）台南市政府全力推動先進運輸系統，台南首條捷運第一期藍線綜合規劃完成，昨天提送交通部審議，預定核定後8年完工通車，以提供更完善的公共運輸服務。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，台南市首條捷運第一期藍線綜合規劃已完成，原本預計10月上旬提報交通部審議，交通局加快作業腳步後，昨天提前提送。

台南市長黃偉哲表示，第一期藍線扮演連結藍線延伸線、紅線與綠線的重要角色，也串聯永康區、東區及仁德區重要交通節點、藝文中心與購物商場，沿線將打造成健康、樂活、藝文、休閒及便捷的生活廊帶。

交通局長王銘德說，市府同步辦理都市計畫變更及預為準備後續設計、施工等作業，加快建設腳步；未來第一期藍線將整合台鐵、公車與公共自行車等運輸系統，提供更完善的公共運輸服務，且改善沿線長久以來欠缺的停車轉乘及人行空間。

第一期藍線路線規劃自台鐵大橋站沿永康區中華路、東區中華東路至文化中心，並由中華東路與東門路口往東至仁德區中山路仁德轉運站，路線長度約8.39公里，全線共設置11座高架車站及1座維修機廠。

第一期藍線採高架單軌系統，初期規劃仁德線（B01 -B07-B11）與文化中心線（B01-B07-B09）2種運行模式，未來將配合優先路網建構，依實際運輸需求調整營運計畫。

王銘德表示，第一期藍線可透過平實轉運站與綠線轉乘往府城生活圈，仁德線將連結藍線延伸線與深綠線往沙崙綠能科學城與台南科學園區，強化府城、南科及沙崙三核心的交通鏈結，促進周邊產業發展。文化中心線則銜接紅線與高雄捷運，形成半導體科技產業廊帶，帶動地方發展。

王銘德說，第一期藍線綜合規劃及藍線延伸線可行性研究已提送中央審議，紅線可行性研究預定民國112年提報中央審議，綠線也配合中央審查意見進行可行性研究修正。

另外，市府加速捷運規劃進程，已同步啟動藍線延伸線綜合規劃與深綠線可行性研究，逐步建構台南完善捷運路網，提升大眾運輸可及性、便利性與競爭力。（編輯：張芷瑄）1110921