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美智庫：中共2027年前對台動武？專家多不認同
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強震衝擊交通 劉櫂豪籲加強疏運補貼台東居民

2022/9/21 11:02（9/21 11:51 更新）
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台東強震造成台鐵花東間多處軌道及橋梁受損，估搶通時間逾1個月。民進黨立委、台東縣長參選人劉櫂豪21日要求交通部在火車全線修復前應加開南迴列車及航線班機，台東居民交通費用應予補貼。中央社記者盧太城台東攝 111年9月21日
台東強震造成台鐵花東間多處軌道及橋梁受損，估搶通時間逾1個月。民進黨立委、台東縣長參選人劉櫂豪21日要求交通部在火車全線修復前應加開南迴列車及航線班機，台東居民交通費用應予補貼。中央社記者盧太城台東攝 111年9月21日
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（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東強震造成台鐵花東間多處軌道及橋梁受損，估搶通時間逾1個月。民進黨立委劉櫂豪今天要求交通部，火車全線修復前應加開南迴列車及航線班機，台東居民交通費用應予補貼。

交通部長王國材19日巡視花蓮路災情時，曾預估花東地區受損鐵路修復時間約逾1個月。台鐵局20日進一步表示，經過顧問公司初步檢測，發現橋位移嚴重，花東線搶通時間可能會比預期久。

台東縣籍立法委員劉櫂豪今天接受中央社記者訪問表示，台東地區對外鐵路交通受到917、918強震影響，花蓮至台東間無法通車，他關切台鐵修復進度及台東鄉親的交通權益，特別密切聯繫王國材，要求在鐵路全線修復前加強交通運輸的疏運。

劉櫂豪指出，台鐵局目前評估花東之間3座受損鐵路橋梁，其中新萬里溪橋、客城1號橋預估可於9月底前完成修復，新秀姑巒溪橋受損嚴重，可能需較長的時間，約估可能6個月以上。因此屆時2座橋梁修復後，9月底前就剩玉里至富里需以公路接駁方式辦理。

他說，預估玉里至富里（22.4公里）接駁需1小時左右 （含候車），雖比現行類火車縮短時間，但仍造成搭乘時間的延長及不便。

他要求王國材加強疏運，包含增開台鐵南迴線班次、加開台北往返台東航線班機等，同時為重視台東居民的交通權益，要求交通部盡速研議台東居民於火車全線修復前經由南迴轉乘高鐵，或搭機，交通費用中央應予補貼。（編輯：戴光育）1110921

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