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亞洲獎勵旅遊展曼谷登場 台灣爭取疫後觀光商機

2022/9/21 15:55（9/21 16:11 更新）
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交通部觀光局、經濟部國際貿易局和台北市政府觀光傳播局率團參加9月20到22日亞洲獎勵旅遊暨會議展，21日早上舉行簡單的台灣館開幕儀式。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年9月21日
交通部觀光局、經濟部國際貿易局和台北市政府觀光傳播局率團參加9月20到22日亞洲獎勵旅遊暨會議展，21日早上舉行簡單的台灣館開幕儀式。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年9月21日
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（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）COVID-19疫情逐漸趨緩，全球觀光產業開始動起來。交通部觀光局、經濟部國際貿易局和台北市政府觀光傳播局率團參展，要向各國旅客宣告，台灣已經準備好成為疫後獎勵旅遊的最佳目的地。

成立於1993年的亞洲獎勵旅遊暨會議展（Incentive Travel & Conventions, Meetings Asia）9月20到22日在曼谷登場，這也是亞洲地區歷史悠久且重要的獎勵旅遊展之一。

台灣這次除了官方代表率團參加亞洲獎勵旅遊暨會議展，航空公司、專業會展公司、飯店和旅行社等業者也都沒有缺席，向東南亞市場推廣台灣獎勵旅遊會議產業，爭取成為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後亞洲會展獎勵旅遊目的地。

台灣館設置了360度沈浸式環景投影裝置，讓參觀者宛如置身於台灣，漫步於小鎮和著名地標間，並體驗台灣傳統文化慶典魅力。展覽現場也安排許多推廣活動，包含獎旅介紹說明會、紙傘彩繪體驗、戳戳樂和幸運摸彩抽獎等，和各國買家增加互動以挖掘新商機。

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台灣館今天上午舉行了簡單的開幕儀式，台北市政府觀光傳播局副局長薛秋火告訴中央社，台北在獎勵旅遊產業上有完整配套措施，近年又開發了很多新的景點和建設硬體會展環境，東南亞是他們重視的市場，疫情後台灣防疫規定會逐漸鬆綁，這次到泰國希望爭取更多旅客訪台。

觀光局駐曼谷辦事處主任陳憶婷表示，因為疫情因素，過去2年曼谷辦事處多以線上推廣為主，這次是疫情後台灣率團赴泰國參加實體展最大規模的一次，其實每年泰國到台灣獎勵旅遊的團體相當多，這次觀光局參加亞洲獎勵旅遊暨會議展，就是要重新向世界各國的民眾宣佈，台灣已經準備好成為亞洲獎勵旅遊的最佳目的地。（編輯：高照芬）1110921

交通部觀光局、經濟部國際貿易局和台北市政府觀光傳播局率團參加20到22日亞洲獎勵旅遊暨會議展，向東南亞市場推廣台灣獎勵旅遊會議產業。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年9月21日
交通部觀光局、經濟部國際貿易局和台北市政府觀光傳播局率團參加20到22日亞洲獎勵旅遊暨會議展，向東南亞市場推廣台灣獎勵旅遊會議產業。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年9月21日
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