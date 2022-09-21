故宮「臺灣意象」巡展至苗栗 探索客庄古今風貌

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由故宮博物院率多個博物館共同策劃的特展「臺灣意象–帝國眼中的臺灣風物」，21日起在苗栗台灣客家文化館開幕，展期將持續至民國112年5月31日。（客委會客家文化發展中心提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月21日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）故宮與多間博物館推出的數位展覽「臺灣意象」，今天在客委會台灣客家文化館開展，利用現代科技與新媒體互動手法，呈現歷史上不同帝國對台灣的探索及風土特色。

由國立故宮博物院率多個博物館共同策劃的「臺灣意象-帝國眼中的臺灣風物」巡展，今天在台灣客家文化館開幕，故宮院長吳密察、客委會主委楊長鎮、客發中心主任何金樑、苗栗縣副縣長鄧桂菊等人出席開幕儀式。

吳密察表示，「臺灣意象」展覽集結台灣各大博物館與研究機構典藏的文獻文物，利用台灣高科技數位技術加以呈現，以「帝國的凝視」、「在地的動能」2條不同軸線的歷史進程來探索台灣，包括從荷蘭聯合東印度公司、大清帝國到大日本帝國，如何從帝國治理的角度來理解台灣的地理和風土，以及居住台灣的人們，歷經不同帝國的統治後，逐漸形成台灣人自己的共同意識，發展出論述與描述自己的方式。

客委會主委楊長鎮指出，過去研究台灣的客家歷史，多從客家本身內部著手，這檔展覽有許多與客家相關的內容與觀點，讓大家有新的視野、更寬廣的角度，重新審視客家與族群關係的歷史，是很好的開始。

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展覽中有故宮典藏的「乾隆臺灣輿圖」，選出25個點位，結合數位互動觀察形式，探索客庄古今風貌；也運用AR擴增實境多媒體技術，設計「幻境之窗」再造歷史場景互動體驗，重現台灣客庄最古老的油井出磺坑油礦文化景觀歷史現場；此外，透過日治時期「兒童年鑑」，跟著小火車看當時台灣及客庄中的重要物產，包括茶與樟腦。

客委會客發中心表示，「臺灣意象」展內容具知識性、互動性與觀賞性，讓文物、文獻以生動活潑的形式展現，民眾可以深入淺出、趣味性探索方式來認識台灣及客家族群在不同時期的歷史風貌，展期自即日起至112年5月31日止。（編輯：李錫璋）1110921