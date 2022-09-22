國有地遭竊占回填廢土 陳椒華促國產署應立即告發

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（中央社記者范正祥台北22日電）時代力量立委陳椒華今天召開記者會表示，台中大甲一處養鴨場長期租用國有地，不僅影響環境衛生，還遭檢舉竊占國有地回填營建廢棄土，但一直未見改善，促請國產署立即告發、積極捍衛國土。

陳椒華曾於8月25日舉行記者會，舉發台中大甲一處養鴨場長期租用國有土地，近年擴大養殖範圍至10餘公頃，其鴨毛、臭味影響鄰近社區；排放廢水、農地上回填大量廢棄土等違法情形也僅受輕罰未改善，呼籲相關部門積極裁罰並限期改善。

陳椒華今天再度與當地里長於立法院共同召開記者會，並根據9月5日現勘發現仍未見改善，要求相關部門應依法捍衛國土、維護公共財、立即終止租約。

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台中市大甲區建興里里長蔡明河表示，養鴨場影響鄰里生活環境，而且國有地上大面積回填廢棄土，連同沒有租約的土地、經濟部水利署第三河川局的土地也不放過，希望政府積極執法，依廢棄物清理法和刑法告發行為人，保護土地和人民。

陳椒華表示將持續關注全國有多少土地長期遭違法濫用，擇期召開協調會，請財政部國有財產署說明處理態度；她於立法院新會期展開時，也會質詢此事。（編輯：翟思嘉）1110922