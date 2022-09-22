農村領航獎30名得主出爐 將赴日體驗拓展視野

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）水保局今天舉辦第3屆農村領航獎頒獎典禮，獲獎者有人為偏鄉孩童提供輔導，或以農村地景開創旅遊經濟，共30名得主將赴日本農村學習長者照顧、重塑地方價值等，藉此拓展視野。

農委會水土保持局今天召開記者會頒發第3屆農村領航獎，由農委會副主委陳添壽親自頒予30名獲獎者。

水保局指出，這屆共有253人角逐，能夠脫穎而出不容易，這30名獲獎者代表他們在農村生產、生活及生態等3大面向有所貢獻，並在社會影響力、創造共好的效益及未來延續性上有所有表現，能透過前瞻性的領航規劃，促進農村永續發展。

水保局宣布，30名獲獎者將前往日本農村體驗農村長者照顧、新世代農業傳承及創新重塑地方價值等作法，藉此拓展視野，回台後融合所學，帶領台灣農村再起飛。

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水保局特別分享獲獎者、雲林縣口湖鄉蚵寮社區總幹事陳玉釵的事蹟，她不僅協助當地小農開發客群，以增加收益，並致力於發展農村關懷據點，12年前將自家閒置的豬舍改建為「蚵寮學堂」，讓偏鄉孩童獲得課後照顧及輔導，又規劃高齡者長照課程活動及供餐，為當地孩童、長者打造共享家園。

得獎者中也有年輕世代。水保局指出，來自苗栗縣卓蘭鎮壢西坪社區的李誌倫，9年前參加農委會舉辦的「大專生洄游農村競賽」，因此踏入農村，除了曾在南投埔里推動百香果友善耕種並自創品牌，也跟其他夥伴打造區域共生願景，近年在苗栗壢西坪創業，營造農村地景旅遊體驗經濟及相關產業鏈，吸引青年洄游農村就業。（編輯：張雅淨）1110922