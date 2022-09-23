東北風影響各地晴到多雲 晚起迎風面降雨

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中央氣象局表示，23日白天晴到多雲，但日夜溫差稍大。圖為22日台北市信義區午後街頭民眾。（中央社檔案照片）

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（中央社台北23日電）中央氣象局表示，今天台灣附近仍為東北風環境，白天晴到多雲，但日夜溫差稍大，須留意氣溫變化。晚起水氣增，基隆北海岸、大台北山區及東北部降雨較明顯持續。

氣象局表示，清晨低溫20至23度，北台灣局部地區甚至來到17、18度左右，感受稍有涼意，白天各地為晴到多雲、穩定的天氣，高溫31至33度，感受溫暖微熱，因雲量較少，近中午前後紫外線偏強，出門在外仍要做好防曬。此外，各地日夜溫差稍大，早出晚歸留意氣溫變化。

氣象局指出，午後南部地區及中部山區有短暫陣雨機會，整體降雨較零星，不過晚起水氣增加，北部、東半部降雨機率提高，開始出現局部短暫陣雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及東北部降雨較明顯且持續，晚上外出建議攜帶雨具備用。

風力方面也會增強，氣象局提醒，下午起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，從事海上及海邊活動注意安全。

另外，目前洋面上有2個熱帶性低氣壓，皆有發展為輕度颱風的趨勢，位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，發展環境較差，未來將朝日本方向移動，對台灣天氣無直接影響；位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓結構較扎實，且環境有利於發展，未來朝西往呂宋島前進，短期內對台灣無直接影響。

根據環保署空氣品質預報資訊，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍高；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。（編輯：郭諭儒）1110923