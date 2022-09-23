關懷人口販運被害人 立委籲協助身心恢復生活重建

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包括婦女救援基金會在內多個民間團體23日於立法院共同舉辦「救援後人口販運被害人，該何去何從？」記者會，與會民進黨立委范雲（圖）呼籲，協助被害人身心恢復與生活重建。（范雲國會辦公室提供）中央社記者范正祥傳真 111年9月23日

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（中央社記者范正祥台北23日電）民眾求職遭詐騙販運至東南亞國家的事件引發討論，民間團體今天指出，經救援後返台的人口販運被害人，仍需政府與社會大眾協力持續關懷；民進黨立委范雲呼籲，協助被害人身心恢復與生活重建。

婦女救援基金會、全球反詐騙組織（GASO）、英國憫研顧問（HRC）等團體於立法院共同舉辦「救援後人口販運被害人，該何去何從？」記者會，會中邀請人口販運被害人訴說不幸遭遇經過，以及經救援後返台後面臨的一些困境。

民間團體指出，人口販運被害人在當地歷經囚禁虐待後身心受創，返台後經濟狀況又雪上加霜，有些人甚至無家可歸，呼籲政府建立公私協力的機制關懷，重視人口販運被害人權益與迫切需求，讓被害人能有足夠資源身心復原和生活穩定。

時代力量立委邱顯智、民進黨立委伍麗華及國民黨立委游毓蘭呼籲，政府應依照聯合國國際公約規範，確保倖存者獲救後能得到基本的住宿、安全、法律資源及心理諮商資源；同時也呼籲，外界要有同理心，勿污名化或指責受害人。

談及防制人口販運，范雲表示，行政院已經成立專案小組，地方檢警也持續破案。

范雲表示，找到在台犯罪集團、阻斷人口販運產業鏈固然重要，但如何幫助歷劫歸來的被害人也同樣重要。她呼籲，政府成立專案，完整協助被害人，包括提供社工及心理諮商服務、就醫協助、家人協談等；也呼籲民眾，不該指責因生活困境及經濟需求而被騙的民眾，避免被害人不敢求助而持續陷於困境。（編輯：蘇志宗）1110923