勞工災保法上路逾4個月 近萬名勞工特別加保

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）勞工職業災害保險及保護法5月1日上路，新增特別加保管道。據統計，已有近萬名勞工使用特別加保管道，其中以營建業別居多，投保薪資也以基本工資最多。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動保險司司長副司長陳文宗於會中表示，勞工職業災害保險及保護法5月1日上路，因應多元勞動型態，災保法提供特別加保管道，讓臨時工等可以透過特別加保參加職業災害保險。

根據災保法規定，特別加保管道包含勞保局網站、職業工會代辦及全台統一超商機台可以辦理加保，參考勞基法臨時工、短暫性工作定義，每次特別加保的期間最多為6個月。

陳文宗說，根據統計，截至22日止，已經已有9000餘名勞工透過特別管道加保參加職業災害保險，其中以營建業、其他服務業及住宿及餐飲業這三個行業別人數最多，投保時的投保薪資則是以基本工資最多，次多為新台幣4萬5800元。

至於投保的管道以透過勞保局網站加保人數最多，約4000多人，超商管道則有約3000人左右，透過職業工會則約1800多人。

陳文宗也提醒，特別加保的保險效力，是從保險費繳納完成的實際時間開始起算，因此符合特別加保對象的勞工朋友，務必於開始工作前，由雇主或本人依照上述方式申報並完成繳費，才可以獲得職保保障。（編輯：吳協昌）1110923