花蓮3校地震受損採線上教學 下週恢復實體上課

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花蓮玉里春日國小在日前台東強震後受損嚴重，目前倒塌的連通走道已拆除完成，預計下週可恢復實體上課。（春日國小校長陳少山提供）中央社記者張祈傳真 111年9月23日

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）台東強震，花蓮春日國小、東里國中及富北國中等3校因建築毀損嚴重，這週採線上教學，目前春日國小倒塌建物已拆除完成，另2校教學空間調整後，3校下週可恢復實體上課。

花蓮縣政府教育處教育設施科長盧谷砳樂今天接受媒體採訪指出，截至今天縣內共54校通報災損，17處需進行鑑定，扣除已完成拆除的春日國小，還有東里國中、富北國中、玉里國中、東里國小、東竹國小、松浦國小等6校有建物被貼紅黃單；春日國小、東里國中及富北國中因影響教學，這週採線上教學。

盧谷砳樂指出，目前春日國小塌陷的連通走道已拆除完成；東里國中行政大樓因梁柱斷裂被貼紅單，以支撐架維持進行災後復建，教職員暫時移到活動中心辦公，不影響教學。

他指出，富北國中1專科教室、2棟教師宿舍貼紅單，目前教學空間還有餘裕，也協調鄰近學校提供住宿，若需要短租，會規劃補貼費用；3校下週都可恢復實體上課。

春日國小校長陳少山今天接受媒體聯訪指出，下週實體上課除了19名幼兒園學生調整至原教室後方的活動教學區上課，國小部38名學生都可在原教室正常上課。（編輯：孫承武）1110923