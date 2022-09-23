數位廣告市場涉壟斷？ 學者盼公平會發起調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云、潘姿羽台北23日電）台大新聞研究所教授林照真今天表示，科技平台在數位廣告市場的壟斷問題不只是台灣面臨的挑戰，也是全球性問題，喊話公平會應該進行調查，了解台灣數位廣告市場是否有違反公平競爭的現象。

針對林照真提出的報告，公平會副主委陳志民告訴中央社記者，公平會已經收到，現正進行研析，若有結論會盡快告知。

海洋大學海洋法律與政策學院研究團隊接受公平會委託研究，今天舉行線上研討會，討論跨國科技巨擘與在地市場競爭秩序的研究。

海洋大學海洋法律與政策學院副教授江雅綺今天發表初步產業調查結果，針對9家廣告代理商、4家行銷科技廠商與9家媒體平台進行調查，約77%受訪者都同意台灣廣告業者與跨國科技平台的市場地位不對等，妨礙台灣廣告市場公平競爭。此外，也有超過7成受訪者認同跨國科技巨擘賺取的利潤在台灣應有新的課稅機制。

線上研討會今天也有多位學界與業界代表發表意見，不過Google僅有律師代表出席並未發言。

林照真表示，數位廣告市場的程序化購買機制，其中4個角色，Google全都參與其中，目前廣告市場大餅中，數位廣告占比已經達8成，現行數位廣告市場就會出現平台壟斷，不只台灣有這個問題，全球政府也都關注這個議題。

林照真直言，台灣政府沒有針對市場競爭做出應有的秩序維護，他在7月18日時就針對國內數位廣告問題，針對Google寫了7頁報告，根據公平交易法第27條請求公平會進行調查，了解台灣數位廣告市場是否有違反公平競爭的現象，但過去2個月都沒得到任何回應，這項議題需要公權力介入。

中正大學經濟系教授陳和全指出，產業面臨全新挑戰，數位廣告市場的困境應該分成兩部分，一塊針對產品廣告，這部分應該要有明確規則公告，讓產業界有所依循；媒體內容產業廣告狀況應該另外區分，媒體目前受影響大，若沒有蓬勃內容產業，國家發展就不會好，應給予相關補償或是保護比較恰當。

台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）秘書長盧諭緯表示，法規曾討論過如何讓境外平台在台灣有較好的溝通管道，像是設立代理人機制、或要求設分公司等，協會成員也碰過粉絲頁被停權、廣告費計算上有疑義等，希望政府能提出相關因應作法。

陳志民表示，跨國平台與在地市場競爭秩序的議題討論相當熱烈，公平會確實聽到許多來自業界的聲音，如地位不對等、分潤不公平等，希望透過這次委託研究計畫，了解市場真正交易情況與行為態樣，才能更具體回應業界所關切的問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外界希望公平會展現魄力，對跨國平台展開調查，不過，陳志民表示，公平會發動調查後，業者得配合提供資料，因此公平會必須有所本，如接獲業者檢舉或是察覺有違法情況，不能隨意啟動調查。

陳志民補充，發動調查的前提是出現具體違法事證、行為態樣，如平台透過什麼不當交易模式違反市場競爭秩序等，但目前並沒有接獲業者檢舉上述情況；現階段公平會先透過產業調查、委託研究計畫等方式，了解市場動態。（編輯：張均懋）1110923