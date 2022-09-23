台東強震農損估計1005萬元 花蓮548萬元最多

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）農委會發布「111年0918地震農業災情報告」，經農糧署、畜牧處彙整各地方政府查報資料，截至今天傍晚5時，農業產物及民間設施損失估計新台幣1005萬元，花蓮縣548萬元最多。

農委會發布新聞稿指出，今天發布的統計為9月18日地震農業災情報告的最末報，各縣市受損情形，以花蓮縣損失548萬元、占55%最多，台東縣則損失457萬元、占45%。

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農產損失方面，農委會估計損失473萬元，農作物被害面積226公頃，損害程度20%，換算無收穫面積45公頃，受損作物主要為二期水稻，被害面積222公頃，損害程度20%，換算無收穫面積44公頃，損失金額457萬元，其次為其他特作（通草、香夾蘭及胡椒等）等。

民間設施損失方面，估計損失531萬元，包含農田流失及埋沒損失320萬元，主要是台東縣農田埋沒4公頃。其次是畜禽設施損失金額211萬元，以台東縣畜禽舍半倒、花蓮縣畜禽舍半倒及堆肥舍半倒為主。（編輯：張雅淨）1110923