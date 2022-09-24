台灣水電師傅倫敦挑戰高空垂降 幫助慈善募款

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來自高雄的水電工程師王建智23日成功在倫敦泰晤士河畔挑戰高空垂降，為英國醫療慈善基金會募款。雖然十分怕高，他堅持勇敢做對的事，與團隊成功募得約新台幣9萬元。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年9月24日

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（中央社記者陳韻聿倫敦23日專電）來自高雄的水電工程師王建智今天成功在倫敦泰晤士河畔挑戰高空垂降，為英國一個醫療慈善基金會募款。雖然十分怕高，他堅持勇敢做對的事，與團隊募得約新台幣9萬元。

31歲的王建智約兩年前參加台灣與英國的「青年交流計畫」（YMS，度假打工），當時英語能力趨近於零。赴英前即具水電工程專業的他從建築工地開始累積工作經驗、拓展人脈，如今是倫敦教學級聖湯瑪斯醫院（St Thomas' Hospital）的高階電氣工程師，且與英國同事溝通無礙。

在台時即熱心公益的王建智來到英國正好遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴峻疫情。他當時與幾位志工穿梭倫敦各地運送液態氧，並在寒風中忍受水氣造成的不適，以高壓水柱為醫院周邊的管線沖除冰霜，以確保液態氧正常運送，為COVID-19重症患者提供一線生機。

聖湯瑪斯醫院位於泰晤士河南岸，隔著河道與英國國會大廈相望。醫院隸屬的信託自2015年起每年在醫院大樓舉辦高空垂降公益活動，目標是透過不尋常的型態和場景吸引公眾關注，為旗下慈善基金募款、彌補健保體系的不足。

根據規定，每一位欲挑戰垂降的「勇者」必須先募得至少300英鎊善款，才有資格報名。王建智與同事共組的4人團隊一同為慈善基金募得超過2500英鎊（約新台幣8萬8000元），成果在總計100多個參賽團隊高居第2。

他們今天特地穿上色彩鮮豔的芭蕾舞裙參加垂降，既幽默也吸睛，特別獲得現場攝影鏡頭青睞。可惜，基於安全考量，王建智無法按原計畫攜巨型中華民國國旗垂降、讓國旗在空中飄揚。

王建智雖怕高，為了公益，今天咬牙從50公尺高的聖湯瑪斯醫院大樓垂降，上場前向記者坦言「超緊張」。垂降過程中，他數度「卡關」，身體隨繩索左右搖晃，令人捏一把冷汗。他事後坦言，自己數次「腿軟」。

來自台灣的水電工程師王建智23日在倫敦泰晤士河畔成功挑戰高空垂降，克服怕高的恐懼，為英國慈善基金會募款。（王建智提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年9月24日

他接受中央社採訪時說，跨出第一步、離開屋頂的那一刻是最可怕的，但只要是對的事，就要勇敢堅持下去；自己踏出第一步，別人才有可能響應和幫忙。

他說，希望自己的行動能激勵更多人投入公益，讓社會充滿善循環。他明年10月將挑戰在倫敦舉行的馬拉松賽，同樣是為慈善基金會而跑，期待屆時有更多人看到來自台灣的善意。（編輯：陳惠珍）1110924

來自台灣的水電工程師王建智（左1）約兩年前到英國度假打工，現在是倫敦教學級聖湯瑪斯醫院（St Thomas' Hospital）高階電氣工程師。一向熱心公益的他23日和同事組隊參加醫院的高空垂降慈善募款活動。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年9月24日

隔著泰晤士河與英國國會大廈相望的倫敦教學級聖湯瑪斯醫院（St Thomas' Hospital）每年舉行高空垂降公益活動，為旗下慈善基金募款，來自台灣的王建智組隊參加23日舉行的這項活動。（王建智提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年9月24日