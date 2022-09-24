AIT助中山大學辦特展 記錄台美互動下的高雄

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）中山大學在AIT協助下，在高雄大港倉舉辦「美麗時光：高雄往『美』的日常」特展，透過爵士搖滾樂、時髦洋貨，展示1950年代起台美互動下高雄常民生活，刻劃日常生活的情誼。

特展今天在美式點心、搖擺舞團和爵士樂構成的派對氛圍中，於高雄鹽埕區大港倉9號倉，由美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、高雄市副市長史哲、國立中山大學校長鄭英耀等人共同宣告開展。

孫曉雅說，AIT非常榮幸能支持這麼棒的展覽，透過創新及互動，讓參觀民眾身歷其境，體驗台美友好關係下充滿活力的時期。從美式料理到爵士搖滾，再到喇叭褲和棒球，深刻感受當時人民緊密交流所產生的文化連結，仍然對現今生活有深遠影響，這個展覽是促進美台人民關係的典範。

史哲說，高雄人都熟知鹽埕的「酒吧一條街」，就是在越戰背景下，美國文化進入高雄的路徑。近年受國際局勢變化影響，台灣要與世界列強合作，從庶民生活到民主價值，都值得雙方持續合作，共同向未來邁進。

鄭英耀指出，1950年代起，鄰近高雄港的鹽埕區深受美國文化影響，至今仍可見許多美式餐廳酒吧、唱片行、金飾店及貿易行，西方流行和飲食也深入大眾文化，逐漸改變台灣社會。展覽從常民食衣住行育樂出發，藉老照片及歷史物件，表現台美間透過飲食、教育、娛樂及商業貿易等交流活動，刻劃在日常生活中深厚的情誼。

展覽除說明高雄秀場文化、西餐廳、裁縫業等與美軍的關聯，1968年開店的綠洲西餐廳陳姓老闆一家今天也到會場，親自示範數十年口味不變的傳統布丁，如何從現已難找到的白鐵模具中脫模。孫曉雅品嘗後大讚「非常好吃」，還致贈印有「美國在台協會」字樣的徽章。

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中山大學指出，特展由社會學系副教授王梅香籌辦，藉由社會調查與研究方法、社區文創設計等課程，助學生將成果逐步揉合轉譯為具常民觀點的系統性「高雄學」。並在共事館計畫團隊策劃下，與高雄市歷史博物館前館長王御風和美國在台協會高雄分處等多個單位合作，促成特展。

特展自9月24日至10月23日在高雄大港倉9號倉舉辦，免費參觀，並有多場中英文導覽與爵士樂分享講座，與民眾共訪街區店家、聆聽在地真實老故事，活動詳情可至Facebook查詢「高雄學 / 城市是一座共事館」。（編輯：郭諭儒）1110924