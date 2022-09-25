兒盟：7成兒少每週吃一次甜點 6成會買含糖飲

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兒童福利聯盟25日舉辦「台灣國高中生飲食習慣調查發表記者會」，兒盟資源發展處長黃韻璇（右）、營養師蘇政瑜（左）呼籲，應關注不正確的飲食習慣導致肥胖和健康問題。中央社記者張雄風攝 111年9月25日

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（中央社記者張雄風台北25日電）根據兒盟調查，超過7成兒少每週至少會吃一次零食甜點、6成每週購買一次含糖飲料，其中甚至有近2成5的孩子一天會吃一次以上零食甜點或含糖飲料。

根據台灣最新國民營養健康狀況變遷調查（2017至2020年），7至18歲兒少過重及肥胖盛行率約為26%至30%，即每3至4名兒少中就有1名過重或肥胖。

今年就讀高一的宸睿今天表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，這2年間很多時候為了防疫，增加使用食物外送平台點餐的機會，2年後的現在讓自己胖了約10公斤。

同樣也是高一的沛蓁提到，之前在考試壓力大時，為了熬夜念書，讓自己保持精神，晚上也會吃宵夜、零食，那段期間體重也增加了約5公斤。

讀高二的康佑說，由於晚上要補習，很多時候沒有時間好好吃飯，為了求快會點速食店，或是直接略過晚餐，但宵夜吃得更多。

分別就讀基隆市和新北市不同高中的宸睿和沛蓁不約而同告訴中央社記者，就算是學校內的營養午餐有時也「很不營養」，常常會出現偏油膩的蒲燒鯛魚，或是奶油味很重的燉馬鈴薯。康佑則說，學校的午餐是委外廠商處理，但實際上的營養、熱量，學生都不太清楚。

三名學生皆反映，很多時候因為學校內的營養午餐實在不討喜，讓更多同學決定點外送平台的餐點、甚至直接買泡麵當正餐。

兒童福利聯盟今天舉辦「台灣國高中生飲食習慣調查發表記者會」。根據調查，超過7成兒少每週至少會吃一次零食甜點，也有6成的孩子每週購買一次含糖飲料，買油炸食物的頻率也高於4成；其中甚至有近2成5的孩子會每天接觸這些不健康食物（一天吃一次以上零食甜點或含糖飲料）。

針對食物外送平台部分，兒少每週購買2次以上外送比率為33.0%，其中7成表示叫外送是為了購買正餐，但下單手搖飲料（55.5%）、小吃點心（41.2%）和油炸食物（31.4%）的比率也不低；進一步調查發現每週購買2次以上外送的學生，較常吃油炸食物及含糖飲料，也較容易有疲倦嗜睡及失眠的健康困擾。

調查也發現，將近3成5的孩子習慣在外解決晚餐，更有超過5成表示自己外食時會選擇零食或飲料來充當正餐，主因包含沒食慾、太累不想吃、想省錢等。

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兒盟資源發展處長黃韻璇表示，兒少飲食習慣的基礎認知來自原生家庭，家長應建立好習慣，盡量抽出時間和孩子共餐，注意孩子飲食習慣；學校應提供高中職更多健康飲食選擇，並標示清楚，或是搭配優惠價格等，鼓勵青少年健康擇食。

黃韻璇另外建議，外送平台應納入飲品強制標示規定，商家現場調製飲品均須標示總糖量、總熱量，以及咖啡因總含量，以幫助消費者在購買時注意飲品成分。（編輯：管中維）1110925