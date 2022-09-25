台南2宮廟獲蔡總統贈匾 賴副總統代表揭匾

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）總統蔡英文贈匾給台南市四安境北線尾下大道良皇宮、八協境市仔頭福隆宮2間主祀保生大帝宮廟，副總統賴清德今天代表總統蔡英文揭匾。

賴副總統下午接連到2間宮廟揭匾，台南市長黃偉哲與民進黨立委林俊憲、陳亭妃、賴惠員、郭國文，及多名市議員參選人到場觀禮，由於2間宮廟都是當地信仰中心，吸引不少信眾圍觀。

賴副總統在下大道良皇宮致詞表示，蔡總統接受國策顧問廖武治建議，肯定良皇宮對地方文化信仰與民間百姓的貢獻，特別贈匾「澤洋恩溥」，但最近國際局勢變化快速，蔡總統政務較繁忙，所以由他代表蔡總統揭匾，身為台南市前任市長，同時也是良皇宮的虔誠信眾，祝福良皇宮未來香火更興旺。

賴副總統在市仔頭福隆宮致詞指出，福隆宮可溯源至鄭成功時代，當時因所在地附近稻米、稻穀交易興旺而被稱為「市仔頭」，後來雖因港口淤積等因素盛景不再，但福隆宮仍香火鼎盛、神蹟不斷，除了是信仰中心，也長期在公益方面很有貢獻，蔡總統贈匾「德惠仁風」加以肯定。

賴副總統表示，希望2間宮廟未來香火更加興旺，繼續保境安民，並保佑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日退散。

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黃偉哲說，台南到目前為止是六都中COVID-19確診率最低、確診數最少的城市，除了有神明協助保境安民，賴副總統平常也很關心台南防疫，對防疫政策有很好的建議，相信台灣疫情在中央與地方合作努力下會很快消退。

賴副總統所到之處都有不少熱情民眾圍觀，他也不忘趁機為同行的黃偉哲及市議員參選人拉抬選舉聲勢，希望民眾支持民進黨提名的參選人，繼續為台南打拚。 （編輯：黃世雅）1110925