唐鳳：針對民間需求資料 將投入更多資源

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（中央社記者張雄風台北26日電）數位發展部長唐鳳今天表示，預計今年12月將與各部會公布「高應用價值」的主題，並針對民間需求殷切的資料投入更多資源；如果資料只有極少數人擁有，就沒辦法發揮它的價值。

唐鳳出席中央氣象局「氣象資源創新應用方案」啟動記者會暨首家產業簽約儀式，會後接受媒體聯訪時表示，預計今年12月將與各部會公布「高應用價值」的主題，針對這些主題、民間需求殷切的資料，值得投資更多資源，讓大家都能應用。

唐鳳指出，其實現在與每個部會都有合作，如「民生公共物聯網」就是她當政務委員時，與當時科技部共同規劃出來的，會利用這樣的經驗，更加注重由民間提出的需求，政府進一步增進資料品質，來滿足大家需求。

唐鳳以語言為例，如果很多人講一種語言，這種語言就變得比較有價值，所以愈分享愈有價值，資料就是類似這樣，愈來愈多人分享相關的資料，就更能就事論事討論；如果資料只有極少數人擁有，就沒辦法發揮它的價值。

媒體提問，立法院將數位發展部歸在交通委員會中。唐鳳表示尊重，也會在近期拜會交委會的相關委員，並強調任何委員會的委員，如何有需要質詢、提問，都會具體回答。

媒體追問，有在野黨認為NCC、數位部都分在交委會「很奇怪」。唐鳳僅表示，尊重立院已經做出的決定。（編輯：管中維）1110926