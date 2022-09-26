竹市非六都首例危老建物重建竣工 保障市民安全

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（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）新竹市府推動「都市危險老舊建築物加速重建」，其中在東前街、東門街口的一處危老建築透天厝，經核定之「非六都首件」危老建築物重建計畫案，重建為地上11層、地下3層集合住宅竣工，以保障市民生命財產安全。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，台灣位於地震頻繁的環太平洋地震帶，為保障市民生命財產安全，市府從民國106年起攜手中央，推動「都市危險老舊建築物加速重建」，至今已受理90餘件申請案、核定89件，部分案件已順利完工，陸續申領使用執照。

市府指出，其中位於新竹市東前街、東門街口，在107年核定之「非六都首件」危險老舊建築物重建計畫案，是新竹市危老建築重建案首件10層樓以上竣工案例。

都發處指出，此處原為一透天厝，屋齡達30年以上，經結構鑑定耐震能力不足，屬危險及老舊建築物，於107年6月核定危老重建計畫，獲得20%容積獎勵，基地面積達432平方公尺，原址重建為地上11層、地下3層集合住宅，附設地下停車、無障礙電梯，符合現行消防救災、逃生避難、公共安全及耐震結構標準。

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代理市長陳章賢表示，新竹市為台灣開發較早地區，全市屋齡超過30年以上，且待更新的老舊住宅不少，透過簡化行政程序，加速推動都市危險老舊建築物重建，保障市民生命安全。

都發處表示，都市危險老舊建築物重建行政流程已簡化，不限土地面積大小，只要都市計畫範圍內的危險老舊房屋，經確認不具保存價值、達成100%同意，小基地也能重建，而重建後的房屋高度與建蔽率都有一定程度放寬，容積獎勵也相當明確，地價稅和房屋稅也有相關減免。（編輯：陳仁華）1110926