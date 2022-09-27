職業安全衛生教育訓練學習平台 新增多國語言課程

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）勞動部職業安全衛生署去年建置數位學習平台，提供24門安全衛生教育訓練課程，近期也新增多國語言版本，同時優化界面，讓移工掃描居留證就可以線上進行教育訓練。

根據職業安全衛生教育訓練規則規定，雇主對新僱勞工或在職勞工變更工作前，應使其接受必要的一般安全衛生教育訓練，但工作環境、工作性質與變更前相當者不在此限。

其中，經中央主管機關指定的安全衛生在職教育訓練數位學習課程，事業單位的勞工上網學習，取得認證時數後，也可以採認為安全衛生在職教育訓練時數。

勞動部職業安全衛生組綜合規劃組組長許莉瑩告訴中央社記者，勞動部職業安全衛生署去年建置數位學習平台，讓事業單位勞工可以上網學習獲得教育訓練時數認證，目前已經建置適用於營造業、製造業、餐飲服務業、個人及家庭用品維修業等各行業別事業單位，共有24門安全衛生教育訓練課程。

許莉瑩指出，近期這些課程除了中文外，也新增了印尼語、英語、泰語及越南語等版本。

許莉瑩也提到，之前數位學習平台介面不利移工註冊使用，近期也優化行動裝置介面及功能，移工只要使用具照相機功能的手機，掃描居留證就可註冊、登入帳號與線上學習，能提升移工的安全衛生知能。（編輯：張芷瑄）1110927