不當站立、跨越護欄 操作高空工作車致死墜落達76%

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）高空工作車廣泛使用於各行各業，根據統計，近2年共發生46件與高空工作車相關的重大職災，其中墜落比例高達76%，主因為操作人員進行作業時，站立或跨越護欄。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動及職業安全衛生研究所於會中分析近年高空工作車相關的職業災害事故，並編撰「高空工作車使用安全管理指引」。

勞研所表示，根據統計顯示，台灣民國99年至110年間共發生46件與高空工作車相關的致死重大職災案件，災害類型分別為墜落35件、被夾被捲5件、感電3件、物體飛落1件、被撞1件及交通事故1件。

其中，墜落占比高達76%，造成墜落事故主要原因為操作人員在進行作業時，站立或攀爬於護欄上，或跨越護欄至其他位置而發生職業災害。

勞研所也進一步分析高空工作車的重大職災報告，發現高空工作車職災發生主要原因為操作人員未接受必要的教育訓練有32件、未確實使用安全防護具有31件、未訂定或落實作業計畫有28件，另有4件為未確實實施維修保養，造成構造嚴重劣化而導致重大職災。

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勞研所表示，為了協助事業單位落實自主管理，針對高空工作車的作業安全及車體安全管理，已經編撰「高空工作車使用安全管理指引」，內容包含「作業計畫制定」及「自動檢查技術」，供事業單位作業人員使用，以提升高空工作車作業安全，降低職災發生。

另外，勞研所也提醒，勞動部已於7月7日起規定高空工作車操作人員應接受特殊作業安全衛生教育訓練16小時，呼籲應接受教育訓練以提升操作高空工作車的專業能力。（編輯：張芷瑄）1110927