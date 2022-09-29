銘傳大學連38年參與國慶禮賓 口罩遮不住親切微笑

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（中央社記者陳至中台北29日電）銘傳大學連續38年參與國慶禮賓服務，選出31名男女學生，不少人都有明星臉，並會多種語言；受疫情影響，禮賓人員全程須戴口罩，但在專業訓練下，仍能透過眉宇傳達親切微笑。

銘傳大學今天上午舉辦國慶親善服務隊記者會，每名學生都經過嚴格的禮儀、服務訓練，將在10月國慶大典中擔任指引和接待，讓海內外賓客感受專業、親切的服務。

親善服務隊指導老師何采容表示，受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，除加強防疫訓練，也提醒隊員要時刻關心賓客，例如當天如果天氣悶熱，就要注意是否有人因全程戴口罩而不適，要適時給予關心。

「笑在心中，漾在臉上」，是親善服務隊待客秘訣，隊長周欣頤表示，國慶典禮全程要戴口罩，平時他們訓練就著重正確佩戴口罩，注意與典禮貴賓的社交距離；即便嘴巴會被完全遮住，但透過平時練習嘴角上揚時眼睛要跟著笑，加上橘色、紅色的眼妝凸顯精神，仍能以眉宇傳達微笑笑意，讓服務對象感受到親切和專業。

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今年31名隊員中，有9人是第2次參與國慶禮賓，2人是第3次；隊員都能以英語回應賓客需求，其中不少人還能講日語、西班牙語、韓語、法語、土耳其語，也有人擅長客家語、台語、粵語，能在國慶中提供多元語種服務。

另外，許多人都長了一副明星臉，其中喜歡韓國文化的林宜緯，被誇神似韓國藝人徐玄，她謙虛地說眼睛和鼻子的部分有點像；王詠晴則因臉部輪廓較深，也被誇讚長得像藝人許瑋甯。（編輯：陳仁華）1110929