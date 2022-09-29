國慶連假 14處國家森林遊樂區門票半價

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）10月8日至10月10日是國慶連假，農委會林務局今天表示，14處國家森林遊樂園區將提供入園門票半票優惠，歡迎民眾到森林遊樂區找尋、收藏最能療癒自己的森林色系組合。

行政院農業委員會林務局發布新聞稿宣布，10月8日至10月10日國慶連假期間，包含太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、富源、池南等14處國家森林遊樂區將提供入園門票半票優惠。

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林務局也說，提到森林的色彩，大家常聯想到綠色，但其實森林是自然萬物的多樣色彩所交織而成，台灣每處國家森林遊樂區的四季美景都是由不同的森林系色票構成，像是太平山國家森林遊樂區秋日金黃耀眼的山毛櫸步道，代表性的色票包括#adc3d8芭蕾藍、#7c6036霧綠褐、#60402b愛爾蘭咖啡、#e39f38熱烈黃、#f0e914巨靈神機器人金。

林務局表示，民眾可趁連假上山走走，觀察森林遊樂區裡的迷人色彩，由它們饒富趣味的俗名，感受自然萬物與人文視野交會的美妙，也能來趟秋天的色票旅行，找尋、收藏最能療癒自己的森林色系組合。（編輯：管中維）1110929