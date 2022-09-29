原民會投逾4億 助部落農業、旅遊及文創產業升級

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（中央社記者張雄風台北29日電）原民會今天核定第3期部落產業升級計畫，共計補助23案，挹注經費新台幣4.35億元；包含特色農業、生態旅遊及文創產業等。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，為持續深化部落產業的發展，今天核定第3期部落產業升級計畫，共計補助23案，挹注4.35億元經費，本期核定的產業包含特色農業、生態旅遊及文創產業等。

原民會指出，第3期（111至114年）部落產業升級計畫要落實行政院地方創生強調「以人文為本」、「產業為核心」的政策精神，支持部落產業在既有的基礎推升，並且成立產、官、學的顧問團隊協助輔導各執行單位，將持續辦理產業座談會及培訓課程，期在過去2期計畫的基礎上，深化產業品牌，建立市場區隔，帶動部落產業升級。

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自103年起至110年推動2期的「原住民族經濟發展中長程計畫」，打造產業示範區及形塑產業聚落，共核定28件專案計畫，挹注近7億元的經費，輔導部落以族群文化智慧為基礎發展特色產業。

原民會指出，計畫上路8年來已創造近20億元的產值，提供就業機會近5000人次，且輔導族人取得專業證照達700人次以上，包含台東部落食尚、小米學堂、屏東牡丹心旅行、春日好品、宜蘭野趣大同、南投互新三酸等已具相當知名的產業品牌，都是近年來原民會與地方政府攜手合作的成功案例。（編輯：陳政偉）1110929