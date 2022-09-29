台電瓩設計獎開跑 3大類徵件總獎金90萬創新高

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台電29日舉行「瓩設計獎 kW Design Award-第23屆創意競賽」起跑記者會，台電總經理王耀庭（左3）等人一同為競賽揭開序幕。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年9月29日

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（中央社記者曾智怡台北29日電）第23屆台電瓩設計獎今天開跑，以「Re」概念為主題，呼應台灣近年能源轉型、淨零永續等熱門議題，針對傳達設計、多媒體設計及創意品設計3大類徵件，共48個得獎名額，總獎金達新台幣90萬元，再創新高。

台電上午舉行「瓩設計獎 kW Design Award-第23屆創意競賽」起跑記者會，台電總經理王耀庭致詞表示，瓩設計獎邁入第23年，參與投稿件數年年增加，近6年即累積近1.5萬件作品，去年則收到3000多件參賽作品，已成為設計新秀必要參加獎項之一。

值得一提的是，第21屆以無線充電盤結合台電人孔蓋意象獲創意品設計首獎作品，台電也付諸實行、讓創意成真，在記者會現場首度曝光。

王耀庭表示，國發會今年3月提出2050淨零碳排路徑，包含能源、產業、生活、社會等4大轉型，其中，生活與社會轉型意味著，台電有義務將能源議題的改變分享給大眾，包含理解發電、用電端動態平衡重要性。

因此，可見今年瓩設計獎的傳達設計類，首度以資訊圖表（infographic）為徵件要求，「這對視覺設計是重大挑戰」，參賽者不僅要讀電力資料、消化完之後，還要將想像力結合設計專業，設計出可與大眾有感互動的視覺圖像。

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台電表示，今年瓩設計獎特別邀請曾操刀金曲獎及台灣文博會視覺設計的顏伯駿、負責今年台灣設計展動態主視覺的二棲設計創辦人林呈軒，與台灣第一個群眾集資平台-嘖嘖創辦人徐震等15位設計與業界翹楚，共組黃金評審陣容。

瓩設計獎即起至明年3月17日開放投稿報名，除傳達設計類，創意短片類也擴展包含影音與動畫的「多媒體設計類」，並以一度電作為徵件主題；過去屢創話題、進入第3年徵件的「創意品設計類」，獲選者在未來也有機會將作品實際量產。（編輯：郭無患）1110929