紀念馬偕抵台150週年 首推限量發光icash 2.0卡

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新北大眾捷運股份有限公司攜手台灣基督長老教會淡水教會，推出icash 2.0卡「馬偕來台150週年古今穿越卡」，應用全台首創環形發光專利技術，只要搭捷運、公車等大眾運輸，或消費時靠卡感應，馬偕博士身形剪影就會發光。（新北大眾捷運股份有限公司提供）中央社記者高華謙傳真 111年9月29日

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（中央社記者高華謙新北29日電）基督教宣教師馬偕抵台150週年，新北捷運公司今天推出全台首張會發光的icash 2.0卡「馬偕來臺150週年古今穿越卡」，只要搭捷運或消費時逼卡時就會發光，限量預購300套。

根據國家教育研究院雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網，馬偕於西元1872年受加拿大基督教長老會遣派到台灣北部宣教，他以淡水為基地，創立神學院以培養本土教會人才，並協助醫治各類疾病，他一生在台拔除4萬多顆牙齒，被推許為舉世罕有的偉大傳教士之一。馬偕1910年在台灣病逝，家屬依遺言埋葬在淡水。

新北大眾捷運股份有限公司今天發布新聞稿表示，攜手台灣基督長老教會淡水教會推出icash 2.0卡「馬偕來臺150週年古今穿越卡」，應用全台首創環形發光專利技術，只要搭捷運、公車等大眾運輸，或消費時靠卡感應，馬偕博士身形剪影就會發光，展現穿越效果。

此外，卡面設計呈現新舊淡水風景，象徵馬偕從舊時代停靠著扁舟的淡水河，走向現代行駛著淡海輕軌的淡水河岸；並內建20點Open Point點數，民眾可直接到7-11超商換咖啡。

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「馬偕來臺150週年古今穿越卡」即日起開放預購，全台限量300套，每套新台幣390元，10月中旬陸續出貨，民眾可在淡海輕軌紅樹林站及淡水漁人碼頭站旅客詢問處現場預購及取貨，也可到「新北捷運官方蝦皮賣場」網站預購，售完不再追加。

新北捷運公司指出，「馬偕來臺150週年古今穿越卡」開放預購後，在3小時內全數預購完畢。（編輯：戴光育）1110929