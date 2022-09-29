台灣10/13開放邊境 星馬民眾旅遊業者詢問度高

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（中央社記者侯姿瑩新加坡29日專電）台灣今天宣布10月13日開放邊境，新加坡、馬來西亞旅遊業者反應熱烈，紛紛向觀光局駐星、馬辦事處詢問相關檢疫規定細節，還有業者表示，將搶在開放當天出團到台灣。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，國境分階段解封，預計10月13日起放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，在入境當天或自主防疫第1天及有症狀時快篩，如自主防疫期間外出，需有2日內陰性結果。同時也開放觀光團出入境。

疫情前，台灣是星、馬民眾常去的熱門旅遊地點之一，因此台灣開放邊境的消息吸引不少民眾、業者關注。

台灣交通部觀光局駐新加坡辦事處主任鄭智鴻向中央社記者表示，今天接獲許多業者、消費者詢問，「大家很高興、想去台灣旅遊」，想了解相關檢疫措施及確診後的處理方式。

新加坡旅遊業者卓瓊華受訪表示，公司目前有4個台灣旅遊行程方案，涵蓋北、中、南等地的深度旅遊，其中中部及南部行程深受歡迎。預計出團時間最早在10月底左右；後續將視需求量，隨時調整。

雖然旅遊費用估計比疫情前高了2到3成，但她不認為這會影響新加坡民眾出遊的意願。

另外，觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼指出，馬來西亞旅遊業者非常期待台灣開放邊境，辦事處已接獲不少有關檢疫規定的詢問。

他說，有業者表示將在10月13日當天出團到台灣。

周士弼表示，辦事處將與馬來西亞旅遊業者合作推出具有特色的台灣旅遊產品，包括鐵道、自行車及穆斯林友善旅遊等。

為推廣台灣旅遊，觀光局新加坡辦事處也將於10月1日起在新加坡地鐵東北線、濱海市區線車廂內推出沈浸式觀光廣告，主打阿里山森林鐵路、野柳地質公園、台北101、高雄流行音樂中心等熱門景點。（編輯：高照芬）1110929