推動地方文獻多年肯定 金門村史再獲獎

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（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）111年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊今天舉行頒獎，金門縣文化局有7本圖書分獲優等獎、佳作獎；其中，4冊「金門村史」獲得地方志書優等獎，是金門村史連續3年獲獎。

頒獎典禮今天在南投中興新村舉行，由台灣文獻館長張鴻銘主持，金門縣文化局長許績鑫、金馬中心執行長翁明志前往領獎。

金門縣文化局發布新聞表示，第1套「金門村史」6年前獲文化部政府出版品金鼎獎後，連續參加台灣文獻館「年度獎勵出版文獻書刊」，106、107、108年榮獲政府推廣性書刊或地方志書的佳作獎；109、110、111年再獲優等獎，總計6年出版37冊金門村史，有31本獲獎。

許績鑫分析得獎原因說，村史寫作和文獻收集有關，歷史文獻收集不易，有的還需田野調查，費時費力，都是紮實的基礎，獲得評審高度肯定。

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獲得優等獎的4冊村史，包括林怡種「莊厝演義」、陳永富「亙古通今榜林村史」、王振漢「三村一脈．同氣連枝『珩厝、后盤山、西山村』村史」，以及翁炳賜/翁克偉「鄉野毫光-盤山村」。

林馬騰「老兵憶舊：大膽島雜談」、李建緯、廖伯豪、賴怡慈和周明翰「傳神：走進金門祖先畫像」、黃逸歆「品德完人—黃偉」3書獲佳作獎。另外，行政院金馬聯合服務中心出版發行的「中華民國福建省政府志」（電子書）也獲佳作獎。1110930