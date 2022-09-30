台灣觀點美食500盤第2屆 頂級粵菜餐廳大贏家

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第2屆美食評鑑活動「500盤」全台計有267間餐廳奪盤，3盤以上有40餘間，首度進榜的頂級粵菜餐廳「朧粵」開張不到1年，奪下15個盤子成為最大贏家。（500輯提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年9月30日

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）青年媒體「500輯」邀請50名跨界名人評選台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，今天舉行第2屆頒獎典禮，開幕不到1年的頂級粵菜餐廳「朧粵Longyue」是今年的最大贏家。

第2屆「500盤」全台有267間餐廳奪盤，3盤以上有40餘間，首度進榜的頂級粵菜餐廳「朧粵」開不到1年，奪下15個盤子成為最大贏家。

無菜單天婦羅料理「牡丹天ぷら」拿下11個盤子居次，老字號「明福台菜海產」與去年已有好成績的全預約制私房菜「鄒記食舖」各獲得10盤。

位於台北東區的義式餐廳Solo Pasta則在歐陸菜系表現出色，獲頒9個盤子，道地滋味贏得PChome董事長詹宏志、亞洲最佳女主廚陳嵐舒等人的青睞。

評審代表包括名廚江振誠、美食評論家葉怡蘭與作家韓良憶都出席觀禮，「500輯」發行人項國寧說，希望「500盤」讓本土的飲食文化更富有深度。

「500輯」發布新聞稿指出，今年得盤的267間餐廳中，有97間連續2年獲獎，實力相當深厚；綜觀榜單，台式、中式及日式餐廳占最大宗，法式餐廳數量也不少，相對去年，西葡、拉丁美洲、印尼等異國餐廳也首度闖進500盤，一定程度凸顯了台灣人的用餐喜好。

「500輯」今天也公布「11大特別獎」，江振誠主理的頂級餐廳RAW以菜單Re:define future體現大地正面臨種種挑戰的現況，拿下「創新概念獎」；來自新加坡的JL Studio主廚林恬耀，料理風格以台灣食材作為骨幹，使用新加坡傳統技法雕琢，獲頒「落地生根獎」。

世界麵包冠軍陳耀訓研發的「紅土鹹蛋黃酥」自推出以來掀起全台搶購潮，讓「過節吃蛋黃酥」這件事不僅是流行，儼然締造了一個台灣新習俗，贏得「點食成金獎」。

值得注意的是，外送餐飲今年也榜上有名，顯見疫情下的新生活常態。（編輯：唐聲揚）1110930