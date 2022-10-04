統一超捐款訂閱制占比破2成 處女座捐款最大方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北4日電）統一超商去年首推APP慈善捐款與訂閱制，募款金額年成長率達倍數，統一超商今天表示，今年募款成果在短短9個月內突破新台幣千萬，捐款訂閱制占比突破20%，並觀察到新北市捐款頻率最高、處女座捐款最大方等有趣現象。

統一超商今天發布新聞稿表示，自1988年成立「把愛找回來」公益募款平台，34年來累積募款金額近55億，期間持續創新推出門市零錢捐、ibon捐款、APP捐款、捐點、捐物、緊急募款等募資管道。

統一超商去年首推「OPEN POINT APP慈善捐款與訂閱制」，透過系統數位化協助社福團體募款數位轉型、增加募款管道，並解決人工開立捐款收據費時費力的痛點；捐助者可24小時無時空限制發揮愛心、低接觸捐款更安心，還能省去每年報稅自主輸入捐贈收據等繁雜程序。

統一超商指出，累積募款金額超過1500萬，帶動低接觸募款金額占比成長超過10%，並透過大數據分析，捐款頻率最高城市分別為新北市、高雄市、台北市；捐款最大方星座則是處女座、天蠍座、摩羯座。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，捐款訂閱制占比突破20%，顯見OPEN POINT會員已養成定期定額捐款習慣，更觀察到今年6至8月國旅經濟復甦，數位募款金額創新高、最高單月突破150萬，帶動公益募款平台總募款金額寫下歷史新高。

為感謝民眾投注愛心，統一超商自10月7日至11月30日止推出「千萬感謝愛心捐活動」，串聯39家公益團體，關注生態環保、健康關懷、貧窮飢餓、閱讀教育、就業經濟等5大議題，透過OPEN POINT APP捐款給任一公益團體單筆捐款滿1000元以上（不含定期定額捐款、不累贈），即贈送CITY PRIMA精品熱美式咖啡兌換券1張，限量1000份。（編輯：翟思嘉）1111004