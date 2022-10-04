鶯歌陶博館國際咖啡杯大賽徵件 獎金最高3.5萬元

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新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦「2022國際咖啡杯大賽」，徵件主題是陶瓷咖啡杯，分為單件組與套件組，首獎獎金最高達新台幣3.5萬元。圖為以清水模建築為造型的陶瓷咖啡杯。（鶯歌陶瓷博物館提供）中央社記者高華謙傳真 111年10月4日

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（中央社記者高華謙新北4日電）新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦「2022國際咖啡杯大賽」，徵件主題是陶瓷咖啡杯，分為單件組與套件組，首獎獎金最高達新台幣3.5萬元，全球陶瓷創作者10月20日前都可踴躍投件參賽。

新北市立鶯歌陶瓷博物館今天發布新聞稿，館長張啟文表示，陶博館推廣陶藝生活化、創意實體化的概念，以極具生活感的陶瓷咖啡杯作為徵件主題，2020年首次開辦即獲得熱烈迴響。

「2022國際咖啡杯大賽」分為單件組與套件組，採兩階段審核，參賽者通過線上報名資料初審後，再提供實體作品複審，複審評選重點在作品造形美學、實用價值及設計理念。

「單件組」徵件咖啡杯單杯或咖啡杯盤，設首獎1名，獎金新台幣3萬元，優選2名獎金1萬元，入選若干名；「套件組」徵件為濾壺、濾杯與杯組等任選兩種以上的器具組合，設首獎1名獎金3.5萬元，優選2名獎金1.5萬元，入選若干名。

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除了咖啡杯之外，陶博館也設有「2023臺灣陶藝獎」，徵件各種陶瓷作品，其中「卓越獎」收件到10月7日止，獎金30萬元。另「創作獎」、「實用獎」與「新銳獎」自12月1日開放收件到明年1月6日止。

「創作獎」與「實用獎」各設首獎1名，獎金分別為20萬元與10萬元，另分別設特優3名、評審特別獎4名及入選若干名。「新銳獎」2名，每人獎金10萬元。（編輯：張銘坤）1111004