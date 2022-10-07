迎接國境解封 電信業搶推國際漫遊服務

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（中央社記者江明晏台北7日電）迎接國境即將擴大開放，許多民眾磨刀霍霍規劃出國旅遊，電信業者針對日、韓、美國等地區推出原號漫遊方案，沉寂已久的國際漫遊商機重新啟動。

因應邊境解封，中華電信今天宣布推出「日本、韓國超值型」漫遊上網方案，日本8天5GB優惠價新台幣488元、8天8GB優惠價688元、15天12GB優惠價988元，1天最低平均61元起。

中華電指出，韓國8天5GB優惠價388元、8天8GB優惠價588元、15天12GB優惠價788元，平均1天為49元起。

另針，對前往美國出差旅遊的客戶，中華電推出美國超值型30天漫遊上網方案，10GB售價588元，平均1天20元；針對上網用量較少的客戶，推出美加升級版輕量型方案，1GB優惠價168元、2GB優惠價268元，使用天數延長不加價。

中華電信提醒，因目前美國行動業者已全面關閉3G網路，消費者在美國當地若無開通漫遊上網服務，將無法使用行動網路及收發簡訊，客戶出國前須先申辦漫遊上網方案，才能在美國使用漫遊服務。

台灣大哥大發布新聞稿宣布，針對國人經常造訪的日本、韓國、美加、紐澳、歐洲等熱門旅遊地區，提供原號漫遊或預付卡服務，用戶可在國外景點打卡、零秒差與親友分享美景美食照片。

台灣大表示，月租型用戶前往日本、韓國旅遊，申辦原號漫遊上網吃到飽專案，一天售價新台幣199元，上網用量較少也可選擇15日上網傳輸量共2GB的原號漫遊專案，售價349元。

歐、美、紐澳旅遊也相當熱門，台灣大提供月租型用戶赴美國、加拿大、紐西蘭及澳洲的原號漫遊吃到飽方案，每天179元。另外，台灣大也提供預付卡漫遊通服務。

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遠傳針對國人最愛前往的日、韓、港、澳等國提供原號漫遊上網，像是國內民眾在疫情前最愛造訪的韓國、新加坡、香港、澳門、泰國等，遠傳推出上網吃到飽每日99元，日本單日上網吃到飽199元。

另外，遠傳針對美國推出22GB定量包999元，等同1GB 46元起、歐洲3GB 999元、紐澳1GB 249元，還提供出國旅遊最佳助手「旅遊黑卡秘書」，除了提供代訂餐廳、飯店服務、幫忙規劃行程外，還可以解決旅遊相關疑難雜症。（編輯：張均懋）1111007