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醫療新南向 中國醫藥大學附醫與馬來西亞簽署MOU

2022/10/7 18:38（10/7 18:51 更新）
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中國醫藥大學附設醫院副院長張坤正（右）7日與馬來西亞細胞治療協會理事長林德恩在吉隆坡簽署合作備忘錄（MOU）。（中國醫藥大學附醫提供） 中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年10月7日
中國醫藥大學附設醫院副院長張坤正（右）7日與馬來西亞細胞治療協會理事長林德恩在吉隆坡簽署合作備忘錄（MOU）。（中國醫藥大學附醫提供） 中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年10月7日
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（中央社記者侯姿瑩新加坡7日專電）為協助推動台灣、馬來西亞醫衛合作與產業發展，中國醫藥大學附設醫院副院長張坤正率團前往吉隆坡，今天與馬來西亞細胞治療協會簽署合作備忘錄（MOU），並舉辦研討會等活動進行交流。

中國醫藥大學附設醫院發布新聞稿指出，該院成為台灣衛福部新南向「國際醫療國家隊」，繼7月在台舉辦產業座談會後，接著由張坤正率團前往吉隆坡，於今天舉辦「2022台馬細胞治療高峰會」、「2022台馬智慧醫院研討會」，進一步建立產業搭橋機制。

中國醫藥大學附設醫院指出，張坤正這次率領台灣12家醫衛廠商參與研討會並設置展覽專區，吸引馬國產官學研醫領域專業人士參與。隨團廠商涵蓋遠距醫療、智慧醫療、基因精準檢測、AI大數據、復健機器人等領域。

在駐馬來西亞代表洪慧珠及馬國政要相關人士等人見證下，張坤正也與馬來西亞細胞治療協會理事長林德恩在細胞治療高峰會中簽署合作備忘錄，推動台、馬細胞治療、醫衛產業合作與交流。

張坤正表示，簽署這項合作備忘錄有助未來和馬來西亞交流合作更廣泛、深化。中國醫藥大學附醫近年積極發展幹細胞治療、免疫細胞治療、基因治療，這兩場活動除了分享醫院在細胞治療、AI智慧醫療的臨床經驗，也邀請馬國專家分享細胞治療、智慧醫院的創新技術與應用。

林德恩指出，細胞治療是馬來西亞國際醫療的重點發展及趨勢，透過合作備忘錄的基礎，相信將創造更多合作機會。

此外，洪慧珠表示，台馬在經濟、教育、文化各方面有長遠的發展基礎，馬來西亞留台學生非常多，醫學領域也為數不少，是推動台馬醫衛合作的重要力量，期盼在整合雙邊資源下，在醫療及產業領域有更頻繁且具深度的交流與合作。（編輯：林憬屏）1111007

中國醫藥大學附設醫院成為衛福部新南向「國際醫療國家隊」，副院長張坤正率團赴吉隆坡進行交流，7日舉辦細胞治療高峰會、智慧醫院研討會。（中國醫藥大學附醫提供） 中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年10月7日
中國醫藥大學附設醫院成為衛福部新南向「國際醫療國家隊」，副院長張坤正率團赴吉隆坡進行交流，7日舉辦細胞治療高峰會、智慧醫院研討會。（中國醫藥大學附醫提供） 中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年10月7日
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