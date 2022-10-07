藍委籲1280定期票納台鐵機捷 張善政謝國樑力挺

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（中央社記者蘇龍麒、范正祥台北7日電）國民黨立委洪孟楷、魯明哲今天在立法院召開公聽會，呼籲應整合北北基桃大眾運輸，將台鐵、機場捷運納入雙北1280定期票。國民黨桃園市長參選人張善政、基隆市長參選人謝國樑，都到場力挺。

洪孟楷下午邀請交通部、台鐵、機捷、台北市、新北市、桃園市等政府代表，召開「照顧通勤族 生活共同圈 台鐵、機捷納入雙北 1280定期票可行性」公聽會，張善政、謝國樑及國民黨立委游毓蘭與會。

洪孟楷說，經過各方在公聽會的發言，總結歸納4個重點，包括與會單位對北北基桃公共運輸系統的整合樂見其成；要以不讓業者更加虧損為原則；未來讓基隆與桃園加入現行雙北30天1280定期票制，需建立補貼機制；1280定期票制可用搭配不同費率套餐方式，提供民眾更多選擇方案。

他指出，現階段各縣市政府已有共識希望加入台鐵、機捷，但關鍵還是在補貼，因此提出結論作為未來方向。

洪孟楷指出，會議結論包括請交通部路政司召集地方政府進行細算，儘速就各交通工具的統計來整合相關票價制定；統計相關通勤人口數據並進行分析，討論未來分攤之比例責任；未來中央也應就跨縣市、減輕交通壓力、鼓勵大眾運輸角度進行專案補助。

張善政會前接受媒體聯訪時，被問到是否贊同對於前總統馬英九呼籲，不要稱呼為台灣國慶日。張善政表示，「我們就是中華民國」，國慶是中華民國國慶，他質疑民進黨的小動作不可取，而馬英九是替中華民國發聲、是應該的。

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被問到自己在桃園市選情，張善政表示，他想分享聽到的講法，第一個講法是自從八德國民運動中心羽球館天花板坍塌事件後，很多桃園市民都說，現任民進黨籍桃園市長鄭文燦「只會分配、不會做事」；另一講法是說，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，「在地方都沒有出現，怎麼選市長」。

至於前高雄市長韓國瑜是否幫忙站台，張善政說，「我們隨時都在聯絡，會挑一個適當的時間」。對於媒體追問合體時間，他說，「適當的時間」。（編輯：林克倫）1111007