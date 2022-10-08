2022國慶煙火重返嘉義 中華電信設高效能行動基地台

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（中央社記者潘智義台北8日電）2022國慶煙火重返嘉義，針對故宮南院將湧進大量觀賞人潮，中華電信今天表示，除積極擴充原有網路站台容量，並於煙火施放範圍布建數十台最新型高效能行動基地台。

2022國慶煙火睽違18年重返嘉義，將於嘉義故宮南院舉辦，中華電信透過新聞稿指出，將運用大數據分析網路訊務熱區，機動調配基地台資源，以滿足國慶煙火施放期間，尖峰時刻使用行動上網數據的流量需求。

中華電信說明，將提供最佳行動語音通話品質，讓客戶順暢使用優質行動網路，透過社群直播、FB、LINE及IG等通訊軟體打卡，更可將國家生日璀璨煙火即時直播給各地親朋好友同歡慶。

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今年國慶煙火在故宮南院院區西側盛大施放，為因應活動當天主要4處進出場交通幹線大批人潮訊務，中華電信特別擴充數十台高效能基地台，並於活動當天進行網路即時監控，確保人潮尖峰時段仍維持正常網路品質。

國慶煙火主辦單位當天將安排500台無人機展演巨型國旗及嘉義阿里山雲海，表演則是透過由中華電信提供的專屬網路涵蓋及門號，搭配Wi-Fi操控無人機飛行排列而完成，在國慶當天秀出最美麗圖案，供全國民眾欣賞。（編輯：林克倫）1111008