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特派專欄／泰國法政大學1976年鎮壓事件 不能被遺忘的歷史
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高雄輕軌連假首日運量破4萬 設計展湧入47萬人潮

2022/10/9 13:36（10/9 14:01 更新）
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2022台灣設計展日前在高雄正式開展，設計中島10展全開，周邊還有多樣活動，8日雙十連假首日吸引47萬人湧入大港橋一帶。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10年9日
2022台灣設計展日前在高雄正式開展，設計中島10展全開，周邊還有多樣活動，8日雙十連假首日吸引47萬人湧入大港橋一帶。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10年9日
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（中央社記者曾以寧高雄9日電）台灣設計展在高雄盛大展開，還有駁二嬉啤派對、市集等周邊活動，雙十連假首日47萬人湧入會場；加上高雄輕軌試營運路段「龍貓隧道」吸睛，輕軌運量昨天也達4萬人次。

2022台灣設計展日前在高雄正式開展，設計中島10展全開，周邊還有設計中島市集、駁二嬉啤派對推出畫糖、藍染等多樣課程，大義街底也有高市府農業局舉辦的吉10型樂型農市集，雙十連假吸引滿滿人潮。

高雄市長陳其邁今天透過新聞稿表示，昨天連假第一天，設計中島周邊人潮達47萬人；高雄輕軌C20台鐵美術館站到C24站愛河之心站也在國慶連假前開通試營運，疏通人潮也讓大家更便捷、深入的探索城市之美，昨天輕軌運量達一般假日雙倍，高捷運量也繼農曆年後衝到今年度次高運量，整個高雄充滿活力。

高雄副市長史哲說，為服務廣大參觀人潮，設計中島規畫了環島電動巴士、近百攤設計中島市集、碼頭星芒帳休息區、設計擎天光之展演、中島酒吧等多樣服務，從上午11時到晚間11時，讓大家都能玩得盡興。

高市捷運局長吳義隆指出，國慶連假3日，高雄熱鬧滾滾，昨天輕軌運量4萬4828人次，直逼8月14日台灣文博會期間約5萬人次運量；同日捷運運量則達17萬3765人次，是農曆過年突破20萬運量以來，今年度次高運量。

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今天是連假第2天，有機會再創高運量，吳義隆呼籲，民眾看展可多搭乘輕軌前往。輕軌也加開班次且延長營運時間至晚間11時30分，凌晨0時在C12駁二大義站有配合活動的最後一班車，並將視人潮狀態機動加密列車班距載運，車站現場也將加強廣播引導民眾至對應車站下車。

捷運局也提醒，若要到輕軌美術館路段「龍貓隧道」拍攝美景，務必注意在車站行穿前，切莫進軌道，違法又危險，如擅入軌道區拍攝，最高可罰新台幣7500元。（編輯：孫承武）1111009

台灣設計展在高雄盛大展開，還有市集等周邊活動，加上高雄輕軌試營運路段「龍貓隧道」吸睛，輕軌運量8日也達4萬人次。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10年9日
台灣設計展在高雄盛大展開，還有市集等周邊活動，加上高雄輕軌試營運路段「龍貓隧道」吸睛，輕軌運量8日也達4萬人次。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10年9日
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