10/11國際女孩日 扶輪社法治教育賦權女孩獎徵件

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）國際扶輪3482地區今年成立賦權女孩委員會，於10月11日國際女孩日的今天宣布，與財團法人民間公民法治教育基金會舉辦法治教育暨賦權女孩特別獎，即日起至明年2月10日收件。

國際扶輪3482地區今天舉辦「國際女孩日—法治教育暨婦權女孩特別獎」記者會，國際扶輪社3482地區總監徐錕柏指出，2022年國際扶輪社長珍妮佛瓊絲（Jennifer Jones）是國際扶輪創立118年來首位女性社長，國際扶輪3482地區今年也特別成立賦權女孩委員會。

國際扶輪3482地區法治教育委員會主委李岳霖說，今天是國際女孩日，賦權女孩委員會與財團法人民間公民法治教育基金會攜手擴大舉辦原已舉辦10幾年的全國公民行動方案競賽，除了原有的特優、優選及佳作外，今年首度增加「法治教育暨賦權女孩特別獎」，計有5名。

他補充，此活動鼓勵國小、國中、高中老師跟學生組成賽隊，從學校、生活中發現公共政策中有關倡議性別平等的議題，並提出方案、付出行動，以此參賽，即日起到明年2月10日截止收件，相關報名資訊可至財團法人民間公民法治教育基金會官網查詢，明年3月18、19日總決賽並頒獎。

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國際扶輪3482地區賦權女孩委員會主委李文英說，參賽不限女性，男性也可以參加；此外，賦權女孩委員會今年還有其他行動方案將推動，包含贊助偏鄉性別平等英文繪本William's Doll，協助各社發展自己的性別平等計畫，引介民間社團一起合作等。

國際扶輪永久基金鉅額捐獻顧問林鑾鳳說，期望能有一個女孩受到照顧、公平對待、落實多元平等和包容的核心價值新境界誕生。（編輯：陳清芳）1111011