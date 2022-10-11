2024及2025年台灣燈會 台南、桃園舉辦

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）交通部觀光局今天宣布，2024年及2025年的台灣燈會，將分別在台南市及桃園市舉辦。

觀光局今天發布新聞稿，日前辦理2024年、2025年台灣燈會舉辦縣市遴選作業，評選結果已獲行政院長蘇貞昌核定，分別由台南市、桃園市獲選2024、2025年台灣燈會舉辦縣市。

觀光局表示，往年台灣燈會舉辦縣市遴選會先擇選區域、再確認縣市，今年起為鼓勵縣市政府踴躍參與提案，並透過良性競爭帶動台灣燈會持續進步，特別改為開放有意願的縣市政府自由申請，並由觀光局籌組「台灣燈會評選審查委員會」，就提案計畫的舉辦場地、交通環境、接待能量、安全管理、觀光推廣計畫及經費籌措能力等六大指標來評分，並一次評選暨公布兩屆主辦縣市，以利國際宣傳行銷及地方政府籌辦的需要。

觀光局說，台南市距2008年舉辦台灣燈會至今已逾10餘年，2024台灣燈會同時也是台南建城400年，初步規劃主展場燈區位於台南高鐵特定區，策展主軸以綠能科技為概念，將結合數位藝術及多媒體應用引進國際級的光影藝術，象徵台南展望下個100年；安平燈區則以台南運河水域光藝展演為主，主推特殊的乘船逛遊賞燈體驗，透過台南豐厚文化底蘊體現燈藝美學。

台南另外將串聯衛星燈區月津港燈節、龍崎光節空山祭、普濟燈會、成功燈會、神農街燈會、馬沙溝燈節等台南既有知名燈節，預期將點亮整個南台灣，呈現有別以往的水陸聲光雙重饗宴。

觀光局說，2025台灣燈會是桃園市繼2016年後再度舉辦，桃園市作為國際航空大城，策展即以航空城元素來規劃，主展區暫定於中壢運動公園預定地及莒光公園周邊，場域空間運用值年生肖蛇的形狀串聯，燈區布置將融合傳統燈藝、藝術設計、環保節能、在地特色、機械動態、創新科技等多項元素，也預計邀請國際專業藝術團隊參與，希望打造出國際級燈光饗宴，並透過地緣之便吸引更多國外旅客參與，展現國門之都科技、智慧、藝術、創新與國際化之多元風貌。

觀光局將與台南市及桃園市政府共同研議規劃及策展方向，除將納入近年致力發展的燈會藝術設計美學外，也結合城市意象與科技新興實力，將台灣燈會打造成國際級大型觀光盛會，並透過觀光圈與多元主題旅遊共同行銷，帶動國內外旅遊熱潮，為疫後觀光推廣帶來新動能。

2023年台灣燈會將於明年2月5日起，在台北市登場，是「台灣燈會」睽違23年後再度回到台北。（編輯：陳政偉）1111011