中央地方組空污應變小組 加強工廠及車輛排放管制

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（中央社記者張雄風台北11日電）為因應空污季，環保署邀集各地方啟動應變小組，將執行預測空污將發生時，上風處縣市須協助降載減排；另外也請地方規劃車輛排放管制，盼減輕空污對民眾的影響。

每年10月至隔年3月為台灣的空污季，行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，自108年以來環保署與地方政府透過跨縣市應變小組合作，在秋冬空氣品質不良期間，執行燃煤電廠等大型工廠降載減排方式來降低特殊氣象條件造成擴散不良的影響。

環保署舉例，110年空污季燃煤電廠降載了116億度，約占中火、興達及麥寮3座電廠空污季期間燃煤機組發電量的3成；而空污季PM2.5（細懸浮微粒）全國平均濃度也已從108年的19.8微克/立方公尺改善至110年的16.8微克/立方公尺。

環保署今天以實體及視訊方式，在高雄召開應變小組啟動會議，提醒今年3月3日修正的「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」的規定，特別是要查核大型工廠是否落實減排降載，以及訂定車輛管制方式等，加入上風處縣市降載減排以提高應變效果。

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環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡孟裕表示，許多縣市都已經開始規劃車輛排放管制，如屏東縣政府正在研擬當空氣品質指標（AQI）大於150時，除緊急狀況及低排放車輛外，將限制民國95年以前老舊公車進入指定管制區域。

蔡孟裕指出，過去一年也持續發展工廠減排降載查核系統，以及簡易空污事故擴散模擬系統等，提升地方環保局查核工廠的便利性；仍呼籲全民共同配合，工廠減少污染排，民眾多利用大眾運輸，採取環保祭祀等，共同努力減緩秋冬空污季對民眾的影響。（編輯：陳政偉）1111011