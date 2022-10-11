台美合作環境教育夥伴會議 盼串聯全球環教網絡

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行政院環保署與美國環保署共同發起的全球環境教育夥伴計畫（GEEP），於美國當地時間10月10日在亞利桑那州圖森市舉辦「2022年全球環境教育夥伴會議」，有來自11國的政府官員及非政府組織等環境教育專家學者進行交流，盼共創永續未來。（環保署提供）中央社記者張雄風傳真 111年10月11日

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（中央社記者張雄風台北11日電）環保署今天表示，由台美合作的2022全球環境教育夥伴會議，邀集11國、34名政府及民間專家共同交流，期盼能深化、串聯全球環境教育相互學習的完整網絡。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，由環保署與美國環保署共同發起的全球環境教育夥伴計畫（GEEP），於美國當地時間10月10日在亞利桑那州圖森市召開「2022年全球環境教育夥伴會議」，匯聚來自11國、約34名的政府官員及非政府組織等環境教育專家學者進行交流。

環保署指出，此次會議由台、美環保署及北美環境教育學會共同舉辦，是受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響後，睽違3年後再次舉行實體會議；與會官方代表及專家學者分別來自澳洲、荷蘭、南非、喀麥隆、波札那、模里西斯、英國、帛琉、美屬薩摩亞、美國及台灣等。

在GEEP的架構下，2019年於台灣成立「亞太中心」，由台灣負責區域性的環境教育推廣，建構亞太地區的交流網絡。本次會議台灣代表團由環保署綜合計畫處主任研究員張宣武率4名環保青年領袖出團，並邀請台灣師範大學環境教育研究所教授張子超、東華大學公共行政學系教授兼人文社會科學學院院長王鴻濬等2名亞太中心代表共同與會。

張宣武於會中表示，台灣不論在經貿、醫療、環境等議題上皆與國際接軌、發揮獨特角色；在全球氣候變遷議題上，台灣也將與世界共同邁向淨零，同時也將更著重「合作的力量」以及「提升環境教育的重要性」。

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亞太中心的計畫主持人張子超教授向各國顧問介紹亞太中心成果，作為非洲中心（GEEP Africa Hub）日後發展及營運參考，持續深化亞太地區及非洲地區的環境教育工作，串聯全球環境教育相互學習的完整網絡。

環保署與美國環保署自2014年起共同推動GEEP，隨著GEEP亞太中心的發展，台灣定期會和日本、韓國、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、不丹等政府單位、學界及非政府組織夥伴召開顧問會議，逐步開啟更多的環境教育國際合作方案。（編輯：陳政偉）1111011