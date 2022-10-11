台鐵海線通車慶百年 中部7縣市聯合行銷鐵道旅遊

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配合台鐵海線通車百週年慶典，中台灣7縣市11日在苗栗縣通霄火車站舉辦「串連中台灣 鐵定最好玩」宣傳記者會，聯合行銷鐵道主題旅遊，邀請遊客搭火車由遍中台灣。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月11日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）台鐵海線鐵路今年適逢百週年紀念，中台灣7縣市今天聯合行銷鐵道主題旅遊，推出智慧集章活動，自10月底至11月底，在指定14處特色車站集滿其中4個章，即可參加抽獎。

由新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣及嘉義市組成的「中台灣區域治理平台」，今天配合台鐵海線通車百週年慶典，在苗栗縣通霄火車站共同舉辦「串連中台灣 鐵定最好玩」聯合宣傳記者會，苗栗縣長徐耀昌及其他6縣市首長代表各自帶領縣市吉祥物參與，熱鬧吸睛；交通部台鐵局副局長朱來順、立委陳超明、羅致政等人也到場與會。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫指出，中台灣區域治理平台繼2021年自行車旅遊主題後，今年主題訂為「鐵道旅遊」，於10月31日至11月30日推出鐵道旅遊智慧集章活動，民眾只要加入活動官方LINE好友，前往官方指定的14個特色車站，到其中任一車站開啟手機藍芽就可自動集章，完成指定數量任務即可參加抽獎，獎項包括Gogoro機車、iPhone手機等。

活動指定14處特色車站包括，新竹縣合興、內灣車站，苗栗縣勝興、白沙屯車站，台中市大甲、清水車站，南投縣集集、車埕車站，彰化縣彰化、二水車站，雲林縣斗六、斗南車站，嘉義市阿里山林業鐵路北門車站、嘉義車站。

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林彥甫表示，活動也與車站周邊餐飲業、旅宿業、伴手禮等逾百家優質商家合作，憑活動官方LINE好友畫面到店消費可享限定優惠，歡迎大家搭火車玩遍中台灣，活動訊息可上「串連中台灣 鐵定最好玩」官網及Facebook「苗栗玩透透」查詢。

徐耀昌表示，台鐵海線鐵路1922年通車，今年適逢百週年紀念，推動鐵道旅遊主題最適合不過，以苗栗縣為例，遊客可到舊山線勝興站騎鐵道自行車，飽覽舊山線隧道、橋梁風光，參觀全台唯一以媽祖意象打造的白沙屯火車站，感受拱天宮宗教、寺廟文化。（編輯：郭諭儒）1111011