作家「微疼」11/5板橋開講 分享追夢斜槓人生

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人氣圖文創作家「微疼」經常以生活中遭遇的倒楣事或「微小的疼痛」為題材進行創作，他將於11月5日在新北市板橋農會演講，分享曾窮到要兼職洗碗也不放棄創作夢想的心路歷程及自己「微不幸」的人生。（新北市政府青年局提供）中央社記者高華謙傳真 111年10月11日

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（中央社記者高華謙新北11日電）在Youtube擁90萬粉絲的圖文作家「微疼」11月5日將在新北市板橋農會演講，分享曾窮到要兼職洗碗也不放棄創作夢想的心路歷程及自己「微不幸」的人生，已開放免費報名。

新北市政府青年局今天發布新聞稿表示，「有課UKO」名人演講系列邀請到人氣圖文創作家「微疼」，分享主題是「夢想輸入法：斜槓人生／啟動你的斜槓藍圖」。

「微疼」經常以生活中遭遇的倒楣事或「微小的疼痛」為題材創作圖文漫畫，在他的筆下，日常發生的大小衰事瞬間成為歡樂戲謔小劇場，成功攻占年輕人的心，更陸續出版4本暢銷書。

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「微疼」曾因車禍在家休養數月，非繪畫科班出身的他開始在當時知名的網路平台「無名小站」創作短篇漫畫，廣受網友歡迎，他也因此找到人生熱情，邊工作邊補習，努力朝夢想邁進，他期許自己趁健康時做喜歡的事，不留遺憾。

新北市府青年局長錢念群表示，名人系列座談活動辦理初衷是邀知名講者分享職涯的迷惘、碰撞與堅持不懈經驗給年輕人，啟發青年對職涯自我培力的想像。這場講座報名網址：https://reurl.cc/nOGQE8。（編輯：戴光育）1111011