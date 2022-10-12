紫絲帶獎表彰保護工作有功人士 法務部2人獲獎

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（中央社記者蕭博文台北12日電）台北地檢署檢察官蔡沛珊、橋頭地檢署觀護人唐珮玲日前榮獲第8屆紫絲帶獎肯定，法務部長蔡清祥今天利用媒體茶敘機會公開表揚2人在保護服務及預防工作的無私奉獻。

法務部表示，衛生福利部自民國103年起，每年度皆參照國際紫絲帶運動象徵「反暴力」的精神，以「紫絲帶獎」做為保護服務工作最高榮譽表徵；蔡沛珊、唐珮玲為今年第8屆紫絲帶獎獲獎者，也寫下法務部連續兩年都2人獲選的佳績。

法務部指出，蔡沛珊從事檢察官工作11年，曾為婦幼偵查專組檢察官，在法務部檢察司任職期間辦理婦幼業務，也是「檢察機關重大兒虐案件偵辦流程」、「六歲以下兒童死亡原因檢視機制」的推手。

此外，唐珮玲從事觀護工作13年，曾獲得社團法人台灣防暴聯盟優等獎及最佳人氣獎，長期在第一線輔導受保護管束人，以接納與同理的態度，持續給予關懷及鼓勵，並結合警政、衛政、社政等單位建立跨網絡團隊合作模式，積極預防犯罪再度發生。

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蔡清祥今天利用媒體茶敘機會公開讚許蔡沛珊、唐珮玲，並表示法務部極為重視婦幼安全議題，對具有私密犯罪性質的家暴、性侵、重大兒虐等刑事案件，跨領域結合資源，以提升偵查細緻度，進而提高起訴率、定罪率。

蔡清祥說，為強化對性侵害犯罪加害人的再犯預防，已採用科技方式監控，更引進諮商及臨床心理師、社工師等專業人力協助心理衡鑑、心理治療及諮商，並連結社會資源、家庭支持等措施，以降低再犯風險，並持續精進案件執行品質，落實風險管理，全力貫徹再犯預防的目標。（編輯：李亨山）1111012