中年小心罹患代謝症候群 苗縣診所2個月收治逾百人

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苗栗大千醫療體系竹南診所家庭醫學科醫師林佳霓（右）13日表示，代謝症候群並非只是肥胖者特有疾病，有些民眾BMI及腰圍正常，但仍有血壓、血脂或血糖問題，因此定期接受健康檢查、了解自身狀況非常重要。（大千醫院竹南診所提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月13日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣大千醫療體系竹南診所加入全民健保代謝症候群防治計畫，2個月內即收治逾百人，其中有中年工程師體重增加、易疲憊，起初不以為意，體檢數值呈「滿江紅」才驚覺患病。

大千醫療體系竹南診所家庭醫學科醫師林佳霓今天透過新聞稿表示，根據統計，國人前10大死因中，心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓疾病皆排名在前，這些疾病早期沒有特殊症狀，但病人常見且共通的危險因子是腰圍過大、高血壓、飯前血糖過高、三酸甘油脂過高、好的膽固醇過低，只要有3項異常，即為罹患代謝症候群。

衛生福利部國民健康署與中央健康保險署今年7月合作規劃「全民健康保險代謝症候群防治計畫」，透過基層診所推廣，來幫助民眾遠離代謝症候群危機；竹南診所8月加入計畫後，短短2個月內就已收案超過100人。

林佳霓指出，實施計畫過程中，發現許多民眾對於代謝症候群認知不足，加上生活忙碌及外食習慣，導致血糖與血壓異常。例如45歲的男性工程師，平日工作忙碌、壓力大，下班後總喜歡和朋友享用各種美食、熬夜玩手遊紓壓，雖然自覺精神容易疲憊且體重有增加趨勢，但未特別在意，因配合公司體檢，報告出爐才驚覺腰圍、血壓、血糖、膽固醇等數值都不符標準值，確定罹患代謝症候群。

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林佳霓表示，代謝症候群如未及早治療，會增加6倍風險罹患糖尿病、4倍風險罹患高血壓、3倍風險罹患高血脂、2倍風險罹患心臟病及腦中風；此外，代謝症候群並非只是肥胖者獨有疾病，有些民眾BMI及腰圍正常，但仍有血壓、血脂或血糖問題，因此定期接受健康檢查了解自身狀況非常重要。

她提醒，40歲以上民眾有超過37%罹患代謝症候群，因此，可善用國民健康署提供的免費成人健康檢查，定期照顧自身健康，同時每天早晚、左右手量測血壓，將血壓控制在130mmHg以下，就能降低26%的心血管疾病風險。（編輯：陳仁華）1111013