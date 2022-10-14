8旬婦食補吃月子餐 愈吃愈上火難以入眠

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）年逾8旬的林姓婦人，去年跌倒後身體變得虛弱，最近還出現失眠，中醫師看診發現，原是子女擔心母親營養不足，訂了月子餐給媽媽補身體，愈吃愈上火導致難以入眠。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿指出，慈濟三義中醫醫院啟用在即，醫療團隊先行展開關懷行動。台中慈濟醫院中醫部主任黃仲諄日前偕同實習醫師郭俊興，赴苗栗市探視有醫療需求的通報個案。

一對年逾8旬的林氏姊妹，姊姊長期服用降血壓藥，年前動過膝蓋手術後，怕痛不太想動，造成體力虛弱到必須常臥床。黃仲諄診斷後建議，即使躺床也應讓膝蓋彎曲活動，適度自行按摩加上「腳背上提下壓」做類似踩油門的動作，可以幫助改善。

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而妹妹在去年跌倒後，身體變得十分虛弱，最近更出現失眠問題。黃仲諄把脈並詢問相關的身體狀況與飲食，發現子女因擔心獨居的母親營養不足，特地訂了月子餐給媽媽補元氣，黃仲諄依脈象判斷，認為應是食補做法適得其反，會讓她愈吃愈上火，導致難以入眠。

黃仲諄建議長輩，放寬心不要太過焦慮，改請素食店搭配多色素食送餐，不但能改善睡眠也能得到足夠適當的營養。（編輯：陳政偉）1111014