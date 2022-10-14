象鼻國小校舍重建竣工 擁全台最大「祖靈之眼」

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苗栗縣泰安鄉象鼻國小危老校舍重建工程近日竣工，建築師謝伯昌堅持打造象徵泰雅族文化意涵的立體菱形屋頂，呈現全台最大「祖靈之眼」。（謝伯昌提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月14日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣泰安鄉象鼻國小危老校舍重建工程近日竣工，建築師謝伯昌設計之初，花2年時間踏查部落，堅持打造象徵泰雅族文化意涵的立體菱形屋頂，呈現全台最大「祖靈之眼」。

謝伯昌今天接受中央社記者電訪表示，過去建築師普遍對於原住民、泰雅文化一知半解，在設計建築時，相關圖騰、語彙及色彩的運用常不慎搞錯、鬧笑話，自己執業多年，首次接案原住民學校，所以特別小心，「既然要做泰雅族學校的案子，絕對不能弄錯」。

謝伯昌與象鼻國小的緣分起於民國103年，當時響應母校逢甲大學建築系捐贈偏鄉國小100座小書屋心願，送貨櫃書屋到象鼻國小時，對嚴重龜裂、鋼筋外露、亟待拆除重建的老舊校舍印象深刻。

謝伯昌接下新校舍的設計規畫案，為求建築融入在地原住民文化意涵，曾花2年時間進行部落田調、訪談，更設計出象徵泰雅族「祖靈之眼」立體菱形屋頂。他說，過去「祖靈之眼」多是在牆面、織布圖紋，或是杯子、書包、手環裝飾物等物品上以平面呈現，他以新創思考設計菱形屋頂，讓祖靈之眼可以立體表現在建築物上。

然而，象鼻國小老舊校舍拆除重建工程之路走來崎嶇，105年完成規劃設計，因地方財政拮据、公部門預算不足、山區施工風險高等因素，廠商望之卻步，工程流標9次，遲遲未能發包；在預算經費考量下，原始設計被迫一再修正、減項，直到109年6月才發包、動土。

謝伯昌指出，在多次審查過程中被要求捨棄立體菱形屋頂設計，包括教育部及地方官員都告訴他，校舍重建最重要是實用、安全就好，不要談什麼文化意象，「這在我們學建築的人，是無法接受的」。

「原住民部落學校的泰雅文化不見了，跟一般平地學校有何差別？」在謝伯昌的堅持以及校長葉文杰四處奔走尋求民間企業支持下，「祖靈之眼」屋頂雖未能如原始設計百分之百實現，但終究是被保留下來了，歷經2年4個月施工，象鼻國小校舍重建工程近日已竣工，預計11月7日舉辦落成典禮。

謝伯昌說，完工後的「祖靈之眼」屋頂是以半透空的裝飾性隔柵呈現，象鼻國小將是全國最大以立體呈現泰雅文化祖靈之眼的建築。

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除了屋頂這一大特色，謝伯昌說，傳統原住民房舍除了瞭望台，多半僅為2層樓，要興建3層樓校舍，他刻意在1樓牆面使用大面積黑色磁磚，並在1、2樓之間做了大型花架，形成「視覺上的地平線」，技巧性調整整體建築的高度比例；此外，新校舍每層樓都有廁所，且擁有絕佳景觀，可直接眺望寬闊的大安溪及山景，彌補象鼻師生過去數十年來所承受糟糕的廁所環境。

謝伯昌期盼，透過象鼻國小校舍重建案，呼籲全國建築界與政府部門重視原住民學校建築設計。他說，建築被視為藝術、文化的一環，環境帶給學生的空間教育，影響未來是否重視環境及美學概念的建立，「對於建築美學，台灣真的還有很大提升空間」。（編輯：郭諭儒）1111014

苗栗縣泰安鄉象鼻國小危老校舍拆除重建工程近日竣工，從新校舍2樓廁所外就能眺望大安溪及山景。（謝伯昌提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月14日

苗栗縣泰安鄉象鼻國小危老校舍拆除重建工程近日竣工，建築師謝伯昌14日表示，新校舍每層樓都有廁所，且擁有絕佳景觀，盼彌補師生過去數十年來承受糟糕的廁所環境。（謝伯昌提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月14日