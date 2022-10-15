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艋舺千人走讀 21文史老師述說萬華街角故事

2022/10/15 17:56（10/15 18:21 更新）
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金車教育基金會15日與萬華國中合作，以艋舺地區獨特的歷史與日常為主軸，規畫7條路線，舉辦「2022艋舺千人走讀」活動，盼透過走讀讓更多青年更深入了解在地特色，學習理解與欣賞不同文化。（金車基金會提供）中央社記者陳至中傳真 111年10月15日
金車教育基金會15日與萬華國中合作，以艋舺地區獨特的歷史與日常為主軸，規畫7條路線，舉辦「2022艋舺千人走讀」活動，盼透過走讀讓更多青年更深入了解在地特色，學習理解與欣賞不同文化。（金車基金會提供）中央社記者陳至中傳真 111年10月15日
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（中央社記者陳至中台北15日電）金車教育基金會今天發起「2022艋舺千人走讀」活動，邀請21名文史老師，帶領民眾走訪台北市萬華區的歷史景點，述說城市街角的故事。

金車基金會從民國106年起陸續在溫羅汀、大稻埕、台北府城、大松山等區域舉辦千人走讀活動，推動在地文化理解。今天則與台北市萬華國中合作，以艋舺地區獨特的歷史與日常為主軸，規畫出7條路線。

金車基金會指出，艋舺是萬華的古名，可分為北、中、南3區，北萬華是以今天西門町為核心，中萬華涵蓋龍山寺與華西街商圈，南萬華則包含加蚋仔與南機場地區，各有不同的歷史脈絡和產業聚落發展史。

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加蚋仔比較鮮為人知，名稱可追溯自平埔族語的「沼澤」，早期多種植豆芽菜、茉莉花、麻竹筍，但這些生活軌跡隨著都市發展與更新，已難見蹤跡。藉由走讀活動，文史老師帶領民眾穿梭巷弄，挖掘散落在城市街角的故事。

金車基金會總幹事曾清芸表示，認同在地價值是邁向國際的基礎，期盼透過走讀活動，讓更多青年更深入瞭解在地特色，學習理解與欣賞不同文化。（編輯：陳政偉）1111015

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